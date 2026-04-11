sábado 11  de  abril 2026
TENSIONES

Recrudece la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Colombia responde con aranceles del 100% a Ecuador en una nueva escalada de la tensión bilateral

Petro y Noboa ahora pasan al plano comercial el enfrentamiento que tienen desde hace meses. (AFP)

Petro y Noboa ahora pasan al plano comercial el enfrentamiento que tienen desde hace meses. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. La guerra comercial y arancelaria entre Colombia y Ecuador se acrecienta. En medio de las tensiones entre ambos países, la administración de Gustavo Petro decidió aumentar los aranceles a los productos ecuatorianos en reciprocidad a una medida similar que tomó el presidente Daniel Noboa, de Ecuador.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, anunció la imposición de aranceles del 100% desde el 30% actual a los productos procedentes de Ecuador para responder recíprocamente a la medida adoptada el pasado jueves por Quito.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
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"Desde el gobierno del presidente (Gustavo) Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera", explicó Morales en un comunicado oficial.

"Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva, y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", según la funcionaria.

Se viola el Acuerdo de Cartagena

Por tanto, desde Colombia "nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador".

El arancel impuesto por Ecuador a los productos colombianos, que inicialmente fue del 30% y pasó finalmente al 100%, "desequilibra las condiciones de competencia y de mercado entre los dos países", según Bogotá.

Por ello se adopta la medida simétrica y "restablecer las condiciones equitativas en el intercambio comercial".

Colombia ya ha presentado una demanda contra la medida adoptada por Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN) porque viola el Acuerdo de Cartagena de 1969.

Precisamente el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, hizo un llamado "urgente" a los presidentes de Colombia y Ecuador, Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente, para que retomen "a la mayor brevedad posible" el diálogo directo entre ambos países en pro de preservar una trayectoria de 57 años de integración.

Además, Gutiérrez ha advertido de que estas medidas tienen efectos directos sobre el bienestar de la ciudadanía de ambos países, así como sobre el tejido empresarial y las economías familiares, además de impactar en el proceso de integración subregional.

A principios de marzo, Petro dejó entrever que Ecuador habría atacado territorio colombiano en una operación contra grupos armados, extremo rechazado de manera categórica por las autoridades del país vecino, entre ellos Noboa. Finalmente, Bogotá informó de que el proyectil fue localizado en una zona limítrofe con Ecuador, pero no tenía como objetivo territorio colombiano.

El último incidente ha sido causado por los comentarios de Petro sobre el encarcelamiento del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al que calificó de "preso político". Noboa acusó a Petro de de atentar contra la soberanía ecuatoriana y finalmente ordenó la subida de aranceles.

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