viernes 10  de  abril 2026
GOBIERNOS

Petro ordena a su embajadora en Ecuador "venir de inmediato" a Colombia

La nueva escalada de la guerra comercial ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un "preso político"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este jueves a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá, tras la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo.

"Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador", expresó Petro en X.

Lee además
El mediocampista inglés, David Beckham (izq), disputa el balón con el jugador ecuatoriano Christian Lara durante un partido entre ambas selecciones, el 25 de junio de 2006.
FÚTBOL

Policía de Ecuador detiene a exfutbolista de la selección por intento de robo
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Ecuador endurece postura frente a Colombia por polémica sobre Jorge Glas

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

En ese sentido, Noboa afirmó que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042451796711387260&partner=&hide_thread=false

Además, el mandatario ecuatoriano indicó que "en el futuro se podrá conversar con un Gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico".

Al respecto, Petro respondió: "Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo".

"Más de 200,000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico incluidos mis compañeros de lucha, más de 15,000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas, señor Noboa respete esos muertos", señaló el mandatario.

Escalada de la guerra comercial

La nueva escalada de la guerra comercial ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un "preso político", declaración que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, manifestó el miércoles que las mesas técnicas entre ambos países, previstas para la próxima semana para buscar un acuerdo sobre el tema de los aranceles, se suspendieron hasta "encontrar un ambiente propicio y de buena voluntad" para el diálogo.

Colombia y Ecuador comparten una dinámica frontera de 586 kilómetros y han sido tradicionalmente socios comerciales con un intercambio que en los últimos años rondó los 2,800 millones de dólares, con un saldo negativo para Ecuador de alrededor de 900 millones.

A la guerra comercial iniciada por Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales, se sumó el mes pasado la tensión diplomática por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, lanzada presuntamente durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra el narcotráfico.

Petro acusó a Ecuador de haber bombardeado Colombia, lo que después fue descartado por una comisión binacional que determinó que la bomba cruzó a suelo colombiano por un posible rebote al no estallar en el punto ecuatoriano donde fue lanzada.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Petro califica de "monstruosidad" anuncio de Ecuador de elevar a 100% aranceles a Colombia

Jefe de inteligencia de Colombia renuncia tras escándalo por filtración a guerrilla

Instituto Casla denuncia la existencia de 635 personas detenidas por motivos políticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando en el interior de la nave espacial Orion.  video
EN DATOS

Dos horas en silencio: por qué los astronautas de Artemis II no pueden salir inmediatamente de la cápsula

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
CINE

Hija de Fidel Castro reabre heridas del exilio con documental en Miami

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad

Llegada de Elmis Rivero Silvente a Miami. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN

Llega a Miami hermana de la influencer Anna Bensi tras citación de la seguridad del estado en Cuba

Te puede interesar

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.
ECONOMíA

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del USS Abraham Lincoln.
CASA BLANCA

Trump advierte al régimen de Irán del reinicio de ataques si fracasan negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance.
NEGOCIACIONES

En camino a Pakistán, JD Vance insta a Irán a "no jugar" con Washington

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad

Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna. video
NASA

Tripulación de Artemis II, a pocas horas de su regreso a la Tierra