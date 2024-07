Ecuador pide reunión de la OEA para abordar fraude de Maduro

"He solicitado a nuestra canciller (Gabriela Sommerfeld) que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela", escribió Noboa en la red social X.

Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano (institución oficialista) con unos supuestos 5.15 millones de votos (51.2%) tras el presunto escrutinio de 80% de los sufragios.

Con ello, el dictador busca cumplir un tercer mandato consecutivo por seis años. El opositor Edmundo González Urrutia recibió, según el CNE, 4.45 millones de votos (44.2%). Las proyecciones de las encuestas en boca de urna dieron unos resultados totalmente diferente.

"En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura, y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones de venezolanos", agregó el mandatario ecuatoriano.

Más temprano, la cancillería ecuatoriana rechazó la "falta de transparencia" en las elecciones en Venezuela, donde la oposición denuncia un fraude. Agregó que la "ausencia de garantías" en la publicación de información "deslegitiman y vician" los resultados.

El anuncio de la supuesta reelección de Maduro, que se proyecta para permanecer 18 años en la presidencia, también fue cuestionado por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina, España, Uruguay y la Unión Europea. Mientras que China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al gobernante venezolano.

"Esto es grave, la voluntad de un pueblo, de cualquier país, debe ser respetada", señaló este lunes la canciller Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Comentó que invitó a varios países a sumarse al pedido de Ecuador para convocar la reunión de la OEA. "Es la voluntad de varias naciones la que va a dar fuerza a cualquier resolución" del organismo, añadió.

La ministra insistió en que los países de la región están llamados a ser veedores de lo que ocurre en Venezuela para que se "transmita y se haga el conteo de votos de forma abierta y transparente".

Este lunes, varios líderes de centro y sur del continente americano han salido al paso de los resultados electorales en Venezuela.

Una de las voces más críticas es la del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien considera que los resultados en Venezuela "son difíciles de creer" y advirtió que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", señaló.

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press