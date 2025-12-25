jueves 25  de  diciembre 2025
MEDIDAS

Ecuador restringe pasos de la frontera con Colombia y Perú por razones de "seguridad nacional"

Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando de drogas, armas y explosivos

Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico

Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO — Ecuador dejó habilitados desde el miércoles solo dos de los pasos fronterizos con Colombia y Perú debido a "razones de seguridad nacional", informó la cancillería.

Ubicado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1.500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.

Lee además
El jugador Mario Pineida, del Barcelona de Guayaquil, intenta controlar el balón en un partido de la Copa Libertadores, el 19 de febrero de 2020.
FÚTBOL

Luto en Ecuador tras asesinato del futbolista Mario Pineida
Fotografía publicada por la presidencia ecuatoriana del presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), estrechando la mano del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el palacio de gobierno de Quito el 23 de diciembre de 2025. Kast y Noboa se reunieron para discutir el interés bilateral en abordar el narcotráfico y la migración irregular.
Seguridad regional

Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular

Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando de drogas, armas y explosivos.

Dos pasos fronterizos abiertos

El gobierno de Ecuador decidió que "por razones de seguridad nacional" mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la cancillería por la red social X sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.

Ecuador tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas.

La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a Bogotá y Lima y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

La nación cerrará el año con la mayor tasa de homicidios de la región: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Si la narrativa no alcanza, es momento de revisar la gestión

EEUU despliega personal militar en Ecuador en operación conjunta contra el "narcoterrorismo"

Expresidente Jair Bolsonaro es operado "con éxito" por hernia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro

Nasry Asfura, del Partido Nacional. 
Retorno de la derecha

El empresario conservador Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.
REALEZA

Princesa Charlotte se une a Kate Middleton en especial de villancios navideños

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
FOTO: Plaza Manger y exterior de la Basílica de la Natividad, en Belén, hoy Palestina.
MUNDO

Belén, el santuario donde miles acuden a celebrar el nacimiento de Jesús

Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro