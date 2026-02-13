viernes 13  de  febrero 2026
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El cierre de negociaciones confirma una agenda orientada a la eliminación de barreras y la expansión de oportunidades para el sector privado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.

Cortesía X @DanielNoboaOk
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se estrechan la mano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el 4 de septiembre de 2025. El jueves, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, abordó el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en Ecuador, un país azotado por la violencia, mientras aboga por una ofensiva de primera línea contra los grupos criminales de la región.&nbsp;

Foto de Jacquelyn Martin / POOL / AFP
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador

Europa Press
En Ecuador, Daniel Noboa asiste a una ceremonia_AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Estados Unidos anunció que las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Ecuador están prácticamente concluidas y que la firma oficial podría concretarse en las próximas semanas. El pacto marcaría una nueva etapa de integración económica en la región.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que el entendimiento alcanzado constituye “una nueva plataforma para promover la prosperidad” y que su entrada en vigor permitirá diversificar y ampliar el comercio y la inversión bilateral.

Gabriela Sommerfeld, Canciller de Ecuador.
DIPLOMACIA

Cancilleres de Colombia y Ecuador se reúnen para poner fin a guerra comercial
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con el capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro. Quito, 2015.
CÓMPLICES

Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

Este anuncio da continuidad a los acuerdos de comercio recíproco que Washington presentó el 15 de noviembre con Ecuador, Argentina, El Salvador y Guatemala, dentro de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer alianzas económicas en América Latina.

En el caso ecuatoriano, el cierre de las negociaciones confirma el avance de una agenda orientada a abrir mercados, reducir trabas regulatorias y generar condiciones más competitivas para empresas y productores estadounidenses. Según cifras oficiales, en 2024 Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por un valor de 10.200 millones de dólares, reflejo de la relevancia del vínculo bilateral.

En las últimas dos semanas, Washington anunció la firma de los acuerdos ya pactados con Argentina, El Salvador y Guatemala. Solo queda ahora el de Ecuador.

"Estrategia comercial"

La estrategia comercial impulsada por la Casa Blanca incluye mejores cuotas y condiciones para productos agrícolas como bananas, café y carne de res, además de la eliminación de barreras sanitarias y ambientales que dificultaban el ingreso de bienes estadounidenses, entre ellos vehículos y productos industriales.

En paralelo, la administración Trump busca ampliar la oferta interna de ciertos productos que han registrado alzas de precios, como la carne de res, con el objetivo de aliviar presiones inflacionarias y fortalecer la competitividad.

Con este acuerdo, Estados Unidos refuerza su liderazgo económico en la región y consolida un modelo de comercio basado en la reciprocidad, la expansión de mercados y la generación de oportunidades para el sector privado.

FUENTE: Con información de AFP

