EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

WASHINGTON - Estados Unidos anunció que las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Ecuador están prácticamente concluidas y que la firma oficial podría concretarse en las próximas semanas. El pacto marcaría una nueva etapa de integración económica en la región.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que el entendimiento alcanzado constituye “una nueva plataforma para promover la prosperidad” y que su entrada en vigor permitirá diversificar y ampliar el comercio y la inversión bilateral.

Este anuncio da continuidad a los acuerdos de comercio recíproco que Washington presentó el 15 de noviembre con Ecuador, Argentina, El Salvador y Guatemala, dentro de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer alianzas económicas en América Latina.

En el caso ecuatoriano, el cierre de las negociaciones confirma el avance de una agenda orientada a abrir mercados, reducir trabas regulatorias y generar condiciones más competitivas para empresas y productores estadounidenses. Según cifras oficiales, en 2024 Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por un valor de 10.200 millones de dólares, reflejo de la relevancia del vínculo bilateral.

En las últimas dos semanas, Washington anunció la firma de los acuerdos ya pactados con Argentina, El Salvador y Guatemala. Solo queda ahora el de Ecuador.

"Estrategia comercial"

La estrategia comercial impulsada por la Casa Blanca incluye mejores cuotas y condiciones para productos agrícolas como bananas, café y carne de res, además de la eliminación de barreras sanitarias y ambientales que dificultaban el ingreso de bienes estadounidenses, entre ellos vehículos y productos industriales.

En paralelo, la administración Trump busca ampliar la oferta interna de ciertos productos que han registrado alzas de precios, como la carne de res, con el objetivo de aliviar presiones inflacionarias y fortalecer la competitividad.

Con este acuerdo, Estados Unidos refuerza su liderazgo económico en la región y consolida un modelo de comercio basado en la reciprocidad, la expansión de mercados y la generación de oportunidades para el sector privado.

