Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular

QUITO - El presidente electo de Chile , José Antonio Kast , sostuvo este martes en Quito una reunión con su homólogo de Ecuador , Daniel Noboa , centrada en la coordinación bilateral para enfrentar el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado, temas que ambos gobiernos consideran prioritarios para la seguridad regional.

Kast, vencedor del balotaje del pasado 14 de diciembre, arribó a la capital ecuatoriana en el marco de una gira regional orientada a fortalecer alianzas con gobiernos afines.

“Lo que buscamos es coordinarnos y trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos”, afirmó el mandatario electo chileno a su llegada, al destacar la necesidad de una respuesta regional frente a amenazas transnacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la migración ilegal.

El líder conservador mantiene afinidad política con el Gobierno de Noboa, con quien comparte una visión de mano dura contra el crimen organizado. Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, con niveles récord de violencia vinculada al narcotráfico, especialmente en zonas portuarias estratégicas como Guayaquil y Manta, por donde transita cerca del 70 % de la cocaína que sale de Colombia y Perú hacia mercados internacionales.

"Corredor humanitario"

Según informó el equipo de Kast, el encuentro también abordó la crisis migratoria, los desafíos en materia de seguridad y las oportunidades de desarrollo comercial entre ambos países. En ese contexto, el presidente electo chileno reiteró su propuesta de coordinar con otros gobiernos de la región la creación de un “corredor humanitario de devolución” para migrantes en situación irregular, especialmente venezolanos.

En Chile residen actualmente cerca de 300.000 migrantes irregulares, de acuerdo con estimaciones oficiales.

La visita a Quito se produjo apenas dos días después de que Kast se reuniera en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei, en una señal clara de su intención de consolidar un eje regional de gobiernos críticos de la izquierda y enfocados en reformas económicas y un endurecimiento de las políticas de seguridad.

En el plano económico, Ecuador mantiene una balanza comercial favorable con Chile. Solo el año pasado, el intercambio benefició a Quito con un superávit de 1.435 millones de dólares, según datos del Banco Central ecuatoriano, un aspecto que también formó parte de la agenda bilateral.

