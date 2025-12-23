martes 23  de  diciembre 2025
Seguridad regional

Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó con Daniel Noboa sobre narcotráfico, terrorismo y control migratorio

Fotografía publicada por la presidencia ecuatoriana del presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), estrechando la mano del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el palacio de gobierno de Quito el 23 de diciembre de 2025. Kast y Noboa se reunieron para discutir el interés bilateral en abordar el narcotráfico y la migración irregular.

Fotografía publicada por la presidencia ecuatoriana del presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), estrechando la mano del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el palacio de gobierno de Quito el 23 de diciembre de 2025. Kast y Noboa se reunieron para discutir el interés bilateral en abordar el narcotráfico y la migración irregular.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo este martes en Quito una reunión con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, centrada en la coordinación bilateral para enfrentar el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado, temas que ambos gobiernos consideran prioritarios para la seguridad regional.

Kast, vencedor del balotaje del pasado 14 de diciembre, arribó a la capital ecuatoriana en el marco de una gira regional orientada a fortalecer alianzas con gobiernos afines.

Lee además
kast y el triunfo aplastante del sentido comun en chile
OPINIÓN

Kast y el triunfo aplastante del sentido común en Chile
José Antonio Kast junto a su esposa, María Pía Adriasola, celebran los resultados de la segunda vuelta. 
ELECCIONES

Triunfo de Kast abre una nueva etapa política en Chile con el desafío de alcanzar consensos

“Lo que buscamos es coordinarnos y trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos”, afirmó el mandatario electo chileno a su llegada, al destacar la necesidad de una respuesta regional frente a amenazas transnacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la migración ilegal.

El líder conservador mantiene afinidad política con el Gobierno de Noboa, con quien comparte una visión de mano dura contra el crimen organizado. Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, con niveles récord de violencia vinculada al narcotráfico, especialmente en zonas portuarias estratégicas como Guayaquil y Manta, por donde transita cerca del 70 % de la cocaína que sale de Colombia y Perú hacia mercados internacionales.

"Corredor humanitario"

Según informó el equipo de Kast, el encuentro también abordó la crisis migratoria, los desafíos en materia de seguridad y las oportunidades de desarrollo comercial entre ambos países. En ese contexto, el presidente electo chileno reiteró su propuesta de coordinar con otros gobiernos de la región la creación de un “corredor humanitario de devolución” para migrantes en situación irregular, especialmente venezolanos.

En Chile residen actualmente cerca de 300.000 migrantes irregulares, de acuerdo con estimaciones oficiales.

La visita a Quito se produjo apenas dos días después de que Kast se reuniera en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei, en una señal clara de su intención de consolidar un eje regional de gobiernos críticos de la izquierda y enfocados en reformas económicas y un endurecimiento de las políticas de seguridad.

En el plano económico, Ecuador mantiene una balanza comercial favorable con Chile. Solo el año pasado, el intercambio benefició a Quito con un superávit de 1.435 millones de dólares, según datos del Banco Central ecuatoriano, un aspecto que también formó parte de la agenda bilateral.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Kast, presidente de Chile y esperanza para Cuba

Presidente electo de Chile propone corredor humanitario para devolver migrantes a sus países de origen

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
EEUU

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Te puede interesar

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

Por Carlos Armando Cabrera
Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VIAJES

Temporada navideña rompe récord de viajeros

Nueva opción de Uber para que las usuarias viajen con conductoras mujeres.
NUEVO

Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas