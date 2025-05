Ecuatoriano acusado de robar un millón de dólares niega cargos tras ser deportado de EEUU

"Me encuentro privado de la libertad por un injusto delito que no he cometido", redactó en el escrito. "La responsabilidad como padre (...) me llevó en la actualidad a buscar, honradamente, un futuro mejor para mi familia inclusive arriesgando mi vida a través del cruce de varias fronteras", continuó el procesado para justificar su huida al extranjero.

El presunto criminal, ahora encarcelado en la prisión de El Inca, en Quito, matizó que "el derecho a la libertad es el principio fundamental de todo individuo" y reseñó que es su "legítimo derecho contar con una defensa técnica" para poder demostrar que "es inocente" de lo que se le "acusa".

Solicitud internacional

La banda criminal de la que presuntamente formaba parte el arrestado saqueó hasta nueve locales en un período de seis meses en el sur de Ecuador. Sobre él pesaba una notificación roja de la Interpol —vigente desde el 30 de diciembre de 2024—, motivo por el que fue expulsado de Estados Unidos en un vuelo chárter, el tipo de aeronave utilizado para las deportaciones.

La 'notificación roja' es un tipo de solicitud internacional "dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo" con el fin de "localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega", según detalla la página web de la Interpol.

Wesly Antonio M. llegó al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, la tarde del martes 20 de mayo, según reporta el portal digital Primicias.

Todo empezó en octubre de 2022. La primera vez que las autoridades ecuatorianas tuvieron constancia de las acciones delictivas de este sujeto y su banda fue el 25 de octubre de 2022. Aquel día se llevaron boletos de lotería valorados en 120.000 dólares de un local ubicado en un centro comercial en el norte de Guayaquil.

El dinero sustraído pertenecía a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, encargada de gestionar este concurso nacional. La institución interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el grupo delictivo.

Después, durante el mes de noviembre, asaltaron hasta cuatro puntos de venta de la zona. La banda criminal cortó los cables de las alarmas y rompió las cámaras de seguridad para evitar ser vistos. Su modus operandi llamó la atención de las autoridades y la Policía Nacional y la Fiscalía comenzaron una investigación para frenar su actividad.

Para ello, revisaron los ingresos de los 22 miembros de la banda, interceptaron sus llamadas telefónicas e investigaron los vehículos utilizados durante los asaltos.

Dos de los acusados confesaron los hechos y fueron condenados a 30 meses de prisión, al abono de una multa de 4.700 dólares y al pago de 43.246 dólares como indemnización económica a la Junta Beneficencia de Guayaquil.

FUENTE: Con información de EFE