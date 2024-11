Editor de El Nacional emplaza a Telefónica a explicar bloqueo de medios independientes en Venezuela

En estos bloqueos Telefónica estaría comprometida por ser el proveedor de internet más importante del país, según dijo.

“Yo quiero preguntarle a (José María Álvarez) Pallete, su presidente, si él está consciente de que su discurso democratizador, de apertura de las redes de acceso a internet, tiene algo que ver con lo que él hace en Venezuela con Telefónica”, señaló.

Otero consideró el bloqueo de la página web de El Nacional como “la guinda de la torta” de los atropellos “inimaginables” de que ha sido blanco, por parte del régimen de Maduro “para que desaparezcamos”. “Nos quitaron el suministro de papel, nos acosaron, persiguieron a nuestros periodistas, utilizaron todos los tribunales y mecanismos judiciales contra nosotros y nos arrebataron nuestras instalaciones”, recordó.

Telefónica y la libertad de expresión

Otero en su mensaje reclama a Telefónica el silencio ante preguntas que se hacen los venezolanos.

“Quiero preguntarle a Pallete por qué no da la cara, por qué no me contesta, por qué no le contesta a los venezolanos, a las organizaciones; por qué Telefónica hace lo que hace sin que haya ninguna respuesta”.

El editor también implicó en su mensaje a los socios. “Y quiero preguntarle a los accionistas de Telefónica si ellos están de acuerdo con que la empresa apague la libertad de expresión en Venezuela; que vayan contra la propiedad privada en el país; que vaya contra los usuarios de internet; que vaya contra los venezolanos, contra la libertad de expresión”.

“Este atropello no puede quedar impune. Pallete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión”, afirmó finalmente.

Embed

FUENTE: Con información de redes