viernes 8  de  agosto 2025
Edmundo González asegura "que más del 70% de los venezolanos" votaron por el cambio y el régimen lo sabe

Ignorar la voluntad ciudadana, no la detiene, señaló Edmundo González. Afirmó que ganó en 2024, pese a las trabas para el voto de los venezolanos en el exterior

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la "consumación" del golpe de Estado de Maduro

Cortesía captura de pantalla X @EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, señaló en un video en su cuenta en la red social X que Nicolás Maduro y los funcionarios del régimen venezolano saben lo ocurrido en las presidenciales del 28 de julio de 2024. Puntualizó que ignorar la voluntad ciudadana no la detiene, sino que la posterga.

El dirigente, bajo exilio forzado en España desde septiembre, indicó que: "Ellos saben que más del 70% de los venezolanos votaron por nosotros, que había un país que estaba plegado a un cambio, a los deseos de un cambio y por eso fue que nuestra candidatura obtuvo cerca de siete millones y medio de votos, que hubiesen sido mucho más si el voto en el exterior se hubiese permitido".

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
LUCHA POLÍTICA

Edmundo González Urrutia señala que en Venezuela debe imperar la justicia, pero "sin revanchismo"
La líder opositora venezolana María Corina Machado levanta la mano de Edmundo González Urrutia durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el 30 de julio de 2024.
Informe Otálvora

El día que una embajada en Caracas no abrió las puertas a Edmundo González Urrutia

Defendió, este jueves 7 de agosto, que "ninguna imposición a la fuerza puede sustituir la legitimidad que nace del respaldo ciudadano".

Al mismo tiempo, González Urrutia indicó que los venezolanos conservan su deseo de un cambio político y lo exigen con dignidad. Agregó: "En una democracia gana el que obtiene la mayoría de votos y ahí están y eso es muy fácil de probar".

Apoyo a Edmundo González Urrutia

El Partido Popular de España ratificó su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, el pasado 2 de agosto. Además, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de mantener una posición pública "calculada e inmoral ambigüedad".

La formación de Alberto Núñez Feijóo publicó un manifiesto en ocasión del primer año de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. En el texto, denunció que el régimen chavista consumó un "golpe" al ignorar los resultados y la voluntad del pueblo.

El PP denunció que, tras las elecciones, Maduro desató una "oleada de detenciones, persecuciones y amenazas" contra activistas y periodistas, en la que "hasta 198 niños fueron sometidos a detención arbitraria, tortura o acusaciones falsas". También recordaron que "entre las víctimas de la represión hay españoles y dobles nacionales" por las que el gobierno de Sánchez no ha hecho nada.

FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia

