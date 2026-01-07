Edmundo González Urrutia exige la liberación de su yerno tras un año encarcelado

MIAMI.- El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urru, exigió este miércoles la liberación inmediata de su yerno, Rafael Tudares, quien cumple un año detenido y fue condenado en diciembre a 30 años de prisión por el régimen chavista , bajo cargos que incluyen conspiración.

En un video difundido a través de redes sociales, González denunció que se cumplió un año de la desaparición forzada de Tudares y advirtió que el proceso judicial en su contra estuvo marcado por graves violaciones al debido proceso, al no contar con garantías procesales, defensa privada ni acceso a atención médica adecuada.

“Ha sido un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”, afirmó el mandatario electo, al señalar que el caso de su yerno no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión aplicado por la dictadura venezolana contra disidentes políticos y sus familiares.

"Detenciones arbitrarias"

González alertó que mientras persistan las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la criminalización de la disidencia, será imposible hablar de paz, democracia o Estado de derecho en Venezuela. “Tampoco hay garantías para nadie. El país necesita verdad, justicia y libertad para todos”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen días después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, en el marco de una operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas, que fue respaldada por sectores de la oposición democrática. Tras el operativo, dirigentes opositores coincidieron en que quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país.

Edmundo González reiteró su legitimidad como presidente electo, tras los comicios del 28 de julio de 2024, y llamó a las Fuerzas Armadas a respetar el mandato soberano expresado en las urnas, frente a la autoproclamación de Maduro y la continuidad de la persecución política.

FUENTE: Con información de Europa Press