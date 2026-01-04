Edmundo González Urrutia pide "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos"

MIAMI.- "Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza", dijo el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en declaraciones ofrecidas este domingo 4 de enero, un día después de la captura del dictador Nicolás Maduro, en un operativo militar organizado por la administración estadounidense.
Asimismo, hizo un llamado a las fuerzas militares en Venezuela y les exigió lealtad, su compromiso con el pueblo y con la Constitución.
Como señaló, "el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos".
"Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación", apuntó.
