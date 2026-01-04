domingo 4  de  enero 2026
DECLARACIONES

Edmundo González Urrutia pide "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos"

Como señaló, "el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos"

Edmundo González Urrutia en una declaración el 4 de enero de 2026. 

Edmundo González Urrutia / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- "Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza", dijo el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en declaraciones ofrecidas este domingo 4 de enero, un día después de la captura del dictador Nicolás Maduro, en un operativo militar organizado por la administración estadounidense.

Asimismo, hizo un llamado a las fuerzas militares en Venezuela y les exigió lealtad, su compromiso con el pueblo y con la Constitución.

Como señaló, "el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos".

"Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación", apuntó.

Embed - Edmundo González on Instagram: "Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza."
View this post on Instagram
