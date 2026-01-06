Edmundo González Urrutia: Las transiciones "no son lineales ni simples"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, sostuvo una reunión con el expresidente español Felipe González en la que aseguró que "los proceso de transición democrática no son lineales ni simples", días después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Las fotografías del encuentro fueron colgadas por González Urrutia en su cuenta de X, acompañadas de un mensaje en el que asegura que "los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial" , dijo.

"La democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos. ¡Gracias, Felipe por la buena conversación!", expresó el presidente electo.

González recordó que "la normalización real del país solo será posible cuando (...) se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio... quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia", sentenció.

— Edmundo González (@EdmundoGU) January 6, 2026

Venezuela entró este lunes en una nueva fase de incertidumbre política, luego de que la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, jurara como "presidenta encargada" de la República ante la Asamblea Nacional, mientras el dictador Nicolás Maduro comparecía ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico.

La juramentación se produjo tras la captura de Maduro y de su esposa durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos el fin de semana, bajo la administración del presidente Donald Trump.

Maduro fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial que llevaba años gestándose en cortes federales.

Rodríguez, abogada laboral de 56 años y figura clave del oficialismo, fue investida por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un acto celebrado en la sede del parlamento. La ahora presidenta encargada se desempeñaba hasta entonces como vicepresidenta ejecutiva, lo que la colocaba como primera en la línea constitucional de sucesión.