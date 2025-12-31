miércoles 31  de  diciembre 2025
Mensaje de fin de año

María Corina Machado y Edmundo González: 2026 será el año de consolidación de la libertad en Venezuela

Edmundo González recordó que el año 2025 "no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después" en la historia contemporánea de Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

@EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el presidente electo Edmundo González han asegurado en un mensaje de fin de año conjunto que el 2026 "será el año de consolidación de la libertad" de Venezuela.

"Como todos los años, esperamos con ansias la llegada de un nuevo año. Lo hacemos con fe, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá todo un futuro mejor. La nuestra es una lucha en la que todos los días aparecen nuevos desafíos y eso hace que todos los días tengamos que dar entrega de lo mejor de nosotros mismos", señaló Machado.

La líder de la oposición venezolana celebró que, gracias a sus "genuinos aliados internacionales", Venezuela es este año "un país distinto al de hace un año, más consciente de su fuerza, más unido en lo esencial y más claro sobre lo que no está dispuesto a aceptar nunca más".

"Por eso es tan importante que nos recordemos una y otra vez que los venezolanos lo hemos hecho bien. Hemos hecho lo correcto este año 2025. Para el mundo entero el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad", sentenció.

"Más resilientes"

Por su parte, Edmundo González recordó que el año 2025 "no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después" en la historia contemporánea de Venezuela.

"Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil. Pero también nos ha hecho más resilientes y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra lucha. Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático para recuperar el país", ha subrayado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

