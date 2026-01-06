martes 6  de  enero 2026
50 Cent publica caricatura de Nicolás Maduro con Sean 'Diddy' Combs en prisión

Tras su captura por parte del ejército estadounidense, Maduro se encuentra recluido en el MDC de Brooklyn, donde permaneció detenido el magnate de la música

Caricatura de Maduro junto a Sean Diddy Combs

Caricatura de Maduro junto a Sean 'Diddy' Combs

Captura de Pantalla / 50cent / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La imagen representa a Diddy sentado junto a Maduro, ambos vestidos con uniforme naranja de prisioneros, mientras le trenza el cabello y le dice: They also took my oil ("A mí también me quitaron mi aceite”).

El comentario hace referencia al aceite para bebés encontrado en casa del rapero durante las redadas realizadas por agentes federales. Es un juego de palabras en inglés, ya que aceite y petróleo se dicen de la misma manera: oil.

“Buenos días, damas y caballeros, que este día sea productivo y próspero para ustedes y sus objetivos. Que sus enemigos sean testigos de su progreso una y otra vez”, escribió 50 cent en la descripción del post.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por 50 Cent (@50cent)

Captura

El pasado sábado 3 de enero, el ejército estadounidense ejecutó una operación en Caracas que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York, donde el político enfrenta cargos federales por narcoterrorismo.

Este lunes 5 de enero, Maduro se declaró inocente ante un tribunal de Manhattan. "No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, declaró al juez.

En este momento, se encuentra recluido en el MDC de Brooklyn, una instalación federal conocida por albergar a presos de alto perfil. Entre los reclusos notables actuales figura Luigi Mangione, presunto asesino del ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El MDC fue también el centro donde permaneció detenido el magnate de la música Sean 'Diddy' Combs, antes de ser trasladado a la prisión federal FCI Fort Dix en Nueva Jersey.

Combs cumple una sentencia de 50 meses por cargos de prostitución, tras haber evitado acusaciones más graves de trata de personas y crimen organizado.

Su caso ha vuelto a la relevancia pública tras el estreno en diciembre de Sean Combs: The Reckoning, una serie documental de Netflix producida por 50 Cent que profundiza en su historial de abusos.

