EEUU activa plan sanitario para Venezuela en etapa de transición

Más de seis toneladas de insumos médicos forman parte del plan de estabilización impulsado por Washington para Venezuela

La escasez de medicinas para pacientes psiquiátricos se añade a los padecimientos de los venezolanos

EFE/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Estados Unidos envió este viernes más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del "plan de estabilización, recuperación y transición" en ese país, informó el Departamento de Estado.

"Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela", añadió el comunicado.

Estados Unidos depuso al dictador Nicolás Maduro el 3 de enero y luego anunció que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras.

El comunicado no menciona si este material, destinado a un país cuyo nivel sanitario ha sufrido un gran deterioro en los últimos años, es una donación o es pagado con esas divisas provenientes de la venta de crudo, que Estados Unidos deposita en una cuenta bancaria en Catar por el momento.

Esto es Asistencia Exterior de "Estados Unidos Primero" ('America First) en acción: continuamos proporcionando apoyo rápido y estabilizador en nuestro hemisferio, con resultados claros y plena rendición de cuentas", aseguró el texto.

"Distribución"

Los suministros médicos enviados a Venezuela serán distribuidos por el ministerio de Salud "provisional", detalló el texto.

"Estos medicamentos esenciales ayudarán a estabilizar el sistema de salud de Venezuela", añadió.

Esa estrategia "atraerá inversión responsable del sector privado y ayudará a que Venezuela avance hacia una mayor autosuficiencia, en consonancia con nuestro enfoque de promover el comercio, no la ayuda", indicó.

FUENTE: Con información de AFP

