La Esquinita de Reme

*El 10 de febrero fue un día histórico en Washington DC, cuando el cubano Benjamín León Jr juó, frente a un descendiente de cubanos, el secretario de Estado Marco Rubio, como embajador de los Estados Unidos en España y Andorra. En un bello salón del Departamento de Estado se reunió un grupo muy interesante de empresarios, académicos y amigos personales del empresario y filántropo León para verlo jurar y acompañarlo en este importante logro. Todos sabemos la importancia de España y los momentos cruciales por los que atraviesa la Madre Patria y estamos conscientes que la inteligencia del empresario cubano será vital para un éxito rotundo en el intercambio de relaciones entre Estados Unidos y España. Si León pudo triunfar en un mercado muy competitivo y posicionar a León Medical Center como líder en la industria de la salud en Florida, estamos seguros de que en poco tiempo será una estrella en el mundo de la diplomacia internacional. Nuestra admiración y respeto para alguien que ha alcanzado todo lo que se ha propuesto. ¡Un verdadero orgullo para todos los hispanoamericanos de Miami!

*El presidente Donald Trump viajará a Fort Bragg con Melania, donde personalmente agradecerá a las fuerzas especiales que extrajeron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores del corazón de su escondite, por su extraordinaria operación. Maduro no creyó en las advertencias de Trump y terminó en una cárcel en Brooklyn. Le recomendamos a Diaz Canel y a Raúl Castro que pongan atención a lo que diga Trump, sino los veremos junto a Maduro próximamente

*En enero 2026 la economía de Estados Unidos creó 130,000 nuevos empleos netos -no agrícolas- según el informe oficial publicado por la oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Esta cantidad de nuevos empleos superó ampliamente las expectativas de los analistas que esperaban entre 45,000 y 70,000 nuevos puestos de trabajo. Representa la mayor creación de empleos en los últimos 12 meses. La tasa de desempleo bajó a 4.3%

*El secretario de Energía de los Estados Unidos, Christopher Wright, viajó a Venezuela y se presentó, junto a la embajadora estadounidense, al Palacio de Miraflores para mantener una conversación con Delcy Rodríguez. Allí le explicó a la actual presidente venezolana cuáles son los tres puntos esenciales que busca el Gobierno de USA. ¡Delcy encantada le hizo todos los honores!

*Maria Corina Machado declaró que ella cree que unas elecciones libres pueden realizarse este año en Venezuela. ¡!Eso sería formidable y estamos seguros de que ella será elegida por una mayoría gigantesca!! ¡¡Viva Venezuela libre!! ¡¡Viva Cuba libre!!

*Elon Musk llama a Pedro Sánchez, el emperador de España, “un fascista fracasado”. Pedro Sánchez ha hecho lo que le da la gana en la Madre Patria. ¿Hasta cuándo seguirá creando problemas y confusión?

*Trump confirmó que hay negociaciones con La Habana para encontrar una salida al caso de Cuba. No sabemos si la primera combatiente se irá para Madrid con su hijo y si Díaz Canel se inmolará, pero lo que nos interesa es que se vayan todos al restaurante de US 1 y la 17 Avenida del SW.

*Delcy Rodríguez nombró a la hija de Diosdado Cabello, Daniella Cabello, ministra de Turismo. ¡Interesante!

*Aparentemente Trump va a cerrar el Kennedy Center a partir del 4 de Julio para renovaciones importantes. Por un periodo de dos años. Trump quiere que todo esté en óptimas condiciones y poderlo inaugurar antes de que salga de la presidencia.

*El Washington Post está despidiendo a un tercio de su empleomanía. Es decir 300 personas que hoy reciben cheques del periódico pasarán a la lista de desempleados a fines de esta semana.

*Bill y Hillary Clinton dieron marcha atrás y ahora van a testificar en el Congreso acerca de Jeffrey Epstein. Será muy interesante esta comparecencia en el Congreso. Los dos Clinton frente a Comer.

*La administración Trump ordenó cortar 700 miembros de ICE de Minnesota.

*Earl Spence, el hermano de la princesa Diana de Gales está divorciándose por tercera vez.

*Hay rumores que Diosdado Cabello duerme en una embajada afín a los Chavistas/Maduristas por temor a que le pase lo que le pasó al exdirigente Maduro y a su esposa Cilia. ¡Bueno ya sabremos pronto! Ahora hay que tratar de saber donde duermen Raúl y Díaz Canel.

* Un hombre detiene a una señora por la calle y le pregunta: “Disculpe, ¿no vio a un policía dando vueltas por aquí?”, “No, no vi a ninguno”, “!Ah, Perfecto! Deme su cartera, su reloj y su collar. Esto es un asalto”.