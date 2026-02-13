EEUU proyecta ingresos de $5,000 millones por ventas de petróleo venezolano en los próximos meses

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.

WASHINGTON.- Las ventas de crudo venezolano bajo control de Estados Unidos superan ya los 1,000 millones de dólares y generarán otros 5,000 millones en los próximos meses, aseguró el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright .

Wright explicó que gran parte del petróleo venezolano es procesado en refinerías de Estados Unidos y que los ingresos derivados de esas operaciones son entregados por la administración del presidente Donald Trump al gobierno encargado de Venezuela.

Washington mantendrá el control total sobre la comercialización y el flujo de fondos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”, afirmó en una entrevista con NBC News.

El secretario señaló además que es “muy probable” que se celebren elecciones libres en el país antes de que finalice el segundo mandato de Trump.

Visita a la Faja Petrolífera del Orinoco

Durante una visita a Venezuela, Wright recorrió este jueves, junto a la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una planta operada por Chevron en Morichal, en el sur del estado Monagas, dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada por PDVSA como la mayor reserva de crudo del planeta.

La actividad también contó con la presencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, quien publicó un mensaje en X destacando que Washington trabaja “para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de venezolanos y estadounidenses”.

La Faja del Orinoco, que se extiende por más de 55,000 kilómetros cuadrados, concentra el 87% de las reservas de crudo de Venezuela y sostiene varios proyectos mixtos entre PDVSA y Chevron, la única petrolera estadounidense autorizada actualmente a operar en el país suramericano.

Acuerdo energético en contrucción

Wright llegó a Caracas el miércoles para sostener reuniones con Rodríguez a fin de avanzar en un acuerdo energético a largo plazo, descrito como “histórico”. Aunque aún no se ha detallado la duración del entendimiento, la visita del alto funcionario —la primera de un miembro del gabinete estadounidense desde la captura de Nicolás Maduro durante el operativo militar de enero— se produce en un momento de acercamientos bilaterales y flexibilización regulatoria.

En la víspera, el Departamento del Tesoro relajó restricciones que permitirán a empresas estadounidenses expandir operaciones en el sector petrolero venezolano, bajo estrictos controles y reportes obligatorios.

Durante el recorrido por la planta de Morichal, Rodríguez afirmó que la alianza petrolera entre Caracas y Washington “no debe enfrentar obstáculos”. Destacó que Chevron tiene más de un siglo de presencia en el país y que ambas naciones trabajan como “un solo cuerpo” para mejorar producción, infraestructura y mantenimiento.

La funcionaria aseguró que 95% de la fuerza laboral en las operaciones de Chevron dentro de la Faja del Orinoco es venezolana, y reiteró que Venezuela está dispuesta a recibir inversionistas internacionales “para llevar la industria petrolera a los más altos estándares”.

“Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo”, expresó Rodríguez, quien además agradeció la visita de Wright: “Realmente nos honra tu presencia en Venezuela”.

FUENTE: Con información de Infobae / NBC News