viernes 13  de  febrero 2026
VENEZUELA

EEUU proyecta ingresos de $5,000 millones por ventas de petróleo venezolano en los próximos meses

Chris Wright explicó que gran parte del petróleo venezolano es procesado en refinerías de EEUU y que los ingresos derivados de esas operaciones son entregados por la administración Trump

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.

Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Las ventas de crudo venezolano bajo control de Estados Unidos superan ya los 1,000 millones de dólares y generarán otros 5,000 millones en los próximos meses, aseguró el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Wright explicó que gran parte del petróleo venezolano es procesado en refinerías de Estados Unidos y que los ingresos derivados de esas operaciones son entregados por la administración del presidente Donald Trump al gobierno encargado de Venezuela.

Lee además
Camilo Loret de Mola
RELATO

La lista, los presos y el petróleo
mexico y los dictadores cubanos. petroleo y libros, ¿a cambio de que?
OPINIÓN

México y los dictadores cubanos. Petróleo y libros, ¿a cambio de qué?

Washington mantendrá el control total sobre la comercialización y el flujo de fondos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”, afirmó en una entrevista con NBC News.

El secretario señaló además que es “muy probable” que se celebren elecciones libres en el país antes de que finalice el segundo mandato de Trump.

Visita a la Faja Petrolífera del Orinoco

Durante una visita a Venezuela, Wright recorrió este jueves, junto a la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una planta operada por Chevron en Morichal, en el sur del estado Monagas, dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada por PDVSA como la mayor reserva de crudo del planeta.

La actividad también contó con la presencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, quien publicó un mensaje en X destacando que Washington trabaja “para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de venezolanos y estadounidenses”.

La Faja del Orinoco, que se extiende por más de 55,000 kilómetros cuadrados, concentra el 87% de las reservas de crudo de Venezuela y sostiene varios proyectos mixtos entre PDVSA y Chevron, la única petrolera estadounidense autorizada actualmente a operar en el país suramericano.

Acuerdo energético en contrucción

Wright llegó a Caracas el miércoles para sostener reuniones con Rodríguez a fin de avanzar en un acuerdo energético a largo plazo, descrito como “histórico”. Aunque aún no se ha detallado la duración del entendimiento, la visita del alto funcionario —la primera de un miembro del gabinete estadounidense desde la captura de Nicolás Maduro durante el operativo militar de enero— se produce en un momento de acercamientos bilaterales y flexibilización regulatoria.

En la víspera, el Departamento del Tesoro relajó restricciones que permitirán a empresas estadounidenses expandir operaciones en el sector petrolero venezolano, bajo estrictos controles y reportes obligatorios.

Durante el recorrido por la planta de Morichal, Rodríguez afirmó que la alianza petrolera entre Caracas y Washington “no debe enfrentar obstáculos”. Destacó que Chevron tiene más de un siglo de presencia en el país y que ambas naciones trabajan como “un solo cuerpo” para mejorar producción, infraestructura y mantenimiento.

La funcionaria aseguró que 95% de la fuerza laboral en las operaciones de Chevron dentro de la Faja del Orinoco es venezolana, y reiteró que Venezuela está dispuesta a recibir inversionistas internacionales “para llevar la industria petrolera a los más altos estándares”.

“Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo”, expresó Rodríguez, quien además agradeció la visita de Wright: “Realmente nos honra tu presencia en Venezuela”.

FUENTE: Con información de Infobae / NBC News

Temas
Te puede interesar

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

Boric anuncia el envío de ayuda financiera al régimen de Cuba

Jefe de gobierno alemán insta a "reparar" la relación de Europa con Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
EEUU

La inflación cae al 2,4% y confirma efectividad de las políticas económicas de Trump

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.
NUEVOS TALENTOS

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida