miércoles 5  de  agosto 2026
AUTORITARISMO

EEUU y países aliados piden "reunión extraordinaria" de cancilleres de la OEA sobre Nicaragua

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

TWITTER / @OEA_oficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos y países aliados propusieron este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo régimen quiere excluir a la oposición de las elecciones.

Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

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Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional.

La moción, que debe ser votada este mismo miércoles, fue apoyada inicialmente por escrito por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023.

"Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva", pidió Kozak en su discurso ante los países miembros.

"No uso de la fuerza armada"

La propuesta de resolución "propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada", indicó Kozak.

"El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada", precisó.

"Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros", añadió el alto funcionario diplomático estadounidense.

"En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre", añadió.

El dictador sandinista, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años "prorrogables".

Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son "golpistas" y "traidores a la Patria". El caudillo sandinista lleva más de 30 años en el poder durante las dos dictaduras sandinistas (1979-1990 y desde enero de 2007 hasta la fecha).

Opciones sobre la mesa

"Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva", propuso Kozak ante la OEA.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

El régimen se mantiene en el poder gracias a la alianza que mantiene con el Ejército y la Policía, instituciones creadas durante el primer régimen sandinista.

FUENTE: Con información de AFP

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