miércoles 26  de  noviembre 2025
OPINIÓN

Presas de caza

Venezuela está en vilo ante la posibilidad de que se logre poner fin a la dictadura, aunque la ruta posible sea la menos deseable: la de la violencia

Ibéyise Pacheco01.jpg
Diario las Américas | IBÉYISE PACHECO
Por IBÉYISE PACHECO

Marcados como narcotraficantes con oferta de pago de rescate por su entrega, la cúpula del régimen ha sumado a su carrera delictiva la de terrorista.

Bastaron unos segundos de un video para constatar el pánico que generó en Nicolás Maduro un avión cerca de nuestro espacio aéreo. A todos les debe suceder igual. Su obsesión es garantizar un lugar seguro para esconderse.

Lee además
El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino (izq.), observando a un soldado que sostiene un Igla-S (un sistema de misiles tierra-aire portátil de fabricación rusa diseñado para ser operado por una sola persona) durante un ejercicio de entrenamiento en Caracas el 11 de noviembre de 2025.
OPERACIONES

Venezuela, base estratégica de Moscú: misión rusa dirige entrenamientos y vigilancia desde 2019
Aviones comerciales de diferentes aerolíneas y jets privados se posan en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Estado Vargas, Venezuela, el 15 de diciembre de 2020. 
MEDIDAS

España recomienda evitar viajar a Venezuela tras cancelación de rutas internacionales

Y por supuesto no saben en quién confiar.

Venezuela está en vilo ante la posibilidad de que se logre poner fin a la dictadura, aunque la ruta posible sea la menos deseable: la de la violencia.

Estados Unidos ha ido cumpliendo con procedimientos para una eventual invasión y en paralelo, para la reciente declaración de terroristas, los americanos apelaron a su derecho a ejercer como Estado democrático facultades legales reconocidas por el derecho internacional para actuar frente a un régimen que viola masivamente los derechos humanos, ampara el crimen organizado y es patrocinador del terrorismo.

En el proceso fue invocado al artículo 51 de la Organización de Naciones Unidas que plantea el derecho de legítima defensa y que permite tomar represalias proporcionales, incluso militares, contra instalaciones o actores responsables. Es un derecho universal que debe preocupar a la Fuerza Armada venezolana y a los jefes policiales, pero también a enchufados y empresarios, capos financieros que ahora pueden ser tratados como cómplices de carteles y grupos terroristas.

Comenzarán a circular listas negras, se intensificarán los operativos para confiscar activos en el exterior y se iniciarán nuevos procesos penales en Estados Unidos y Europa.

Entretanto el régimen se prepara para una intervención militar, y ante esa posibilidad, acude a sus aliados, uno de ellos los iraníes a quienes les ha montado una sala de operaciones terminada de instalar a principios de noviembre con el objetivo fundamental de interceptar y obstaculizar las comunicaciones de los americanos. El jefe del edificio adjudicado a CANTV en la avenida Los Laureles de Caracas, es un Capitán de Navío de apellido Miranda.

A esa sede trasladaron lo enviado desde Irán en un vuelo que arribó a Maiquetía el pasado 22 de noviembre. El avión -dicen las fuentes- estaba atestado de equipos para guerra electrónica. Una fuente militar me asegura que no es el primer avión que en estas últimas semanas ha aportado suministros tecnológicos para un conflicto bélico; otros vuelos dejaron drones de largo alcance, misiles anti-buques y sistemas de detección pasiva.

Se trata de una compleja estrategia de defensa y de acción en todas las áreas. Por eso es importante que no se coman el cuento difundido por el equipo de comunicaciones de Nicolás Maduro que muestra entrenamientos con torpes obesos y viejitos empuñando fusiles. Ese cuento es diseñado por los cubanos para transmitir debilidad mientras preparan importantes acciones.

Son parte de una maniobra para deliberadamente mostrarse débil y ocultar planes de ataque contra instalaciones de Estados Unidos.

Por su parte los americanos tienen como uno de los primeros objetivos romper la comunicación del régimen, especialmente de la FANB, cegar radares para evitar respuesta, aislar a las unidades militares y posteriormente inmovilizar drones, helicópteros y aviones con el objetivo fundamental de eliminar la capacidad de coordinar defensa.

Muy pocos saben lo que va a pasar. En este momento son varios los escenarios previstos. La mayoría de los especialistas descarta una invasión como tal, y se inclina por considerar posibles ataques puntuales con misiles, drones a centros de mando y comunicaciones y unidades de élite como la FAES, la DGCIM, así como a pistas de aterrizaje en rutas del narcotráfico y depósitos clave de armas y defensa aérea. Pero el blanco se llama Nicolás.

Esta acción militar sería el punto culminante luego de las presiones que intentaron el quiebre militar o la entrega de Maduro que visto está prefiere exponer la vida de venezolanos para resguardar la suya en complejos búnkeres.

El régimen amenaza con mantener el conflicto armado. Conocemos sus actores: El ELN, las disidencias de la FARC, grupos colectivos y las megabandas, todos dirigidos por la inteligencia cubana con el apoyo de otros aliados. Básicamente ese es el ejército con el que amenaza Diosdado Cabello al anunciar ataques asimétricos.

En el escenario de negociar un sector el oficialismo está muy activo procurando una salida forzada hacia la transición con apoyo internacional. Y los americanos los dejan correr alentando a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez con apoyo de algunos jefes de Qatar, seguramente por mucho dinero.

De cualquier manera, la cúpula de la dictadura se preserva. Ninguno de ellos piensa poner su vida en peligro.

Temas
Te puede interesar

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

EEUU exige transparencia en elecciones de Honduras ante tremores de fraude

La transición sostenible [I]. La violencia pasiva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.
Thanksgiving

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias