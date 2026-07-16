EEUU aplaude que entre chavismo y oposición de Venezuela haya diálogo hacia "la reconciliación política"

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.

WASHINGTON .- El gobierno de EEUU aplaudió este jueves la apertura de un diálogo entre la Asamblea del chavismo y la de la oposición de 2015 en Venezuela, y consideró que la agenda conjunta del 1 de agosto representa un paso crucial hacia la "reconciliación política" y la "recuperación" del país, tras los terremotos.

“EEUU acoge con satisfacción los anuncios de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la de la administración interina para lanzar una iniciativa conjunta que permita avanzar hacia la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a través de X.

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Con el mensaje, el Departamento de Estado da la bienvenida formalmente a la agenda de trabajo anunciada inicialmente por Figuera el 14 de julio y cuya convocatoria para el 1 de agosto por la cuenta de X fue compartida por el secretario Marco Rubio en la red.

Agenda, vía de reconciliación

El trabajo conjunto del presidente del parlamento venezolano de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, y de Figuera, como máxima representante de Legislativo opositor, fue acordado el 18 de junio pasado para abordar el tema electoral, con el impulso del gobierno de Donald Trump.

Acerca de la iniciativa, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, presidente electo en 2024, convocaron a partidos aliados a una cumbre para evaluar la “hoja de ruta” y fijar posición al respecto.

"Este anuncio representa un paso importante en el proceso de reconciliación política y da continuidad a la reunión celebrada el 18 de junio entre los representantes”, afirmó Pigott en un comunicado.

EEUU y las elecciones

“Celebramos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política", añadió, con lo que destaca el objetivo prioritario de elecciones en el país.

En el mensaje, el portavoz de la diplomacia estadounidense hizo referencia a los "devastadores terremotos" que, según dijo, “han puesto de manifiesto la urgencia de la unidad, de un liderazgo responsable y de la existencia de instituciones responsables”.

"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por venezolanos que generen avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, al tiempo que trabaja junto al pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción de su país", advirtió.

El anuncio del respaldo del gobierno estadounidense ha sido una constante tras la captura del depuesto Nicolás Maduro y traslado ante la justicia de Nueva York por cargos federales que lo mantienen preso junto a su esposa Cilia Flores, desde el 3 de enero pasado.

Desde entonces su vicepresidenta Delcy Rodríguez se encargó de la jefatura del país, con quien Washington mantiene vínculos especialmente comerciales con la producción de petróleo y la minería.

FUENTE: Con información de statedeptspox red X, EFE