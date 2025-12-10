EEUU endurece filtros migratorios: exigirá revisar redes sociales de turistas

MIAMI. – El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) avanza en un nuevo requisito de control migratorio que obligará a los viajeros extranjeros a entregar sus cuentas de redes sociales antes de ser autorizados a ingresar a Estados Unidos .

La medida forma parte de un esfuerzo ampliado de la administración del presidente Donald Trump para reforzar los filtros de seguridad aplicados a visitantes temporales.

En un aviso publicado este martes en el Registro Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que incorporará las redes sociales como un dato obligatorio dentro del formulario del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.

Cinco años de historial digital

Según el documento citado por Fox News, los solicitantes deberán proporcionar las redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años, lo que supone un endurecimiento significativo respecto a prácticas anteriores, en las que esta información era opcional.

El DHS describió el ESTA como un sistema automatizado diseñado para determinar si un visitante representa un riesgo para la seguridad nacional o la aplicación de la ley. Países como el Reino Unido, Francia, Italia o Japón participan actualmente en este programa, que permite visitas sin visa de hasta 90 días por turismo o negocios.

El aviso señala que este ajuste responde a la Orden Ejecutiva 14161, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, cuyo objetivo es “proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

Periodo de comentarios públicos

La Casa Blanca argumentó en ese documento que es política del país “garantizar que los extranjeros aprobados para ingresar a Estados Unidos no tengan la intención de perjudicar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales”.

“Estados Unidos debe identificar estas amenazas antes de su admisión”, indica la orden, subrayando también que quienes entren al país no deben manifestar actitudes hostiles hacia la cultura, instituciones o valores fundamentales del país, ni apoyar a grupos terroristas o actividades violentas.

La propuesta iniciará un periodo de 60 días para recibir comentarios del público estadounidense, antes de que la CBP defina su implementación final.

