martes 5  de  mayo 2026
Política

Rubio afirma que no hay un bloqueo petrolero contra Cuba, sino mala gestión económica del régimen

"Cuba estaba acostumbraba a recibir petróleo gratis de Venezuela. Y tomaban el 60% de ese petróleo y lo revendían a cambio de divisas", aseguró Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

EFE
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos no impuso un bloqueo petrolero a Cuba, que sufre en cambio una mala gestión económica, afirmó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

"No hay un bloqueo petrolero sobre Cuba de por sí", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa en la Casa Blanca, en víspera de un viaje al Vaticano, donde espera abordar temas sobre América Latina con el papa León XIV.

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"Cuba estaba acostumbrada a recibir petróleo gratis de Venezuela. Y tomaban el 60% de ese petróleo y lo revendían a cambio de divisas", aseguró.

"El único bloqueo que ha sucedido es que los venezolanos han decidido (...) que no van a regalar más petróleo, y menos a un régimen fallido", añadió.

Cuba, una "amenaza extraordinaria"

El presidente Donald Trump promulgó el 29 de enero un decreto presidencial que estipula que el régimen comunista cubano constituye una "amenaza extraordinaria" y en virtud de ello anunció aranceles extraordinarios a todo aquel país que quiera vender petróleo o derivados a la isla, exangüe tras años de crisis económica.

Para aplicar esa política sancionadora, la fuerza naval estadounidense en el Caribe desplegó una flotilla que ha disuadido a países como México seguir enviando petróleo a la isla.

Estados Unidos permitió sin embargo el paso de un petrolero ruso. Trump aseguró que ese suministro era puntual, y la semana pasada reforzó las sanciones contra el régimen.

"Su modelo económico no funciona, y la gente que está al cargo no puede solucionarlo", aseguró Rubio a los periodistas.

El fin del suministro de crudo venezolano, tras la deposición del depuesto dictador Nicolás Maduro, supuso una estocada más a la isla, donde los cortes de electricidad son constantes y prolongados.

Cuba acusa a Washington de mantener una política de acoso sin precedentes desde poco después de la llamada Revolución de 1959, que instauró el comunismo.

¿Lo peor de un comunista?

De orígenes cubanos, el secretario de Estado tiene un interés personal en la política sobre la isla desde su época de senador, y el propio Trump ha asegurado que lo ve capaz de asumir las riendas del país situado a poco más de 150 km de las costas de Florida.

"Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente", declaró Rubio.

Con el Vaticano, a donde llegará el jueves, "nos encantaría hablar del tema de Cuba", aseveró.

"Entregamos a Cuba seis millones de dólares en ayuda humanitaria, pero obviamente no nos dejan distribuirla, así que la distribuimos a través de la Iglesia", recordó.

"Nos gustaría hacer más, pero el régimen tiene que autorizarlo", explicó.

Tanto Washington como La Habana han reconocido que mantienen contactos políticos, pero ambos países difieren sobre el alcance de esas negociaciones.

FUENTE: Con información de AFP

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