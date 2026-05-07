Se disparan las estafas en Cuba como consecuencia de la crisis económica

La profunda crisis económica en Cuba , caracterizada por una aguda escasez de productos básicos y una inflación galopante, ha dado lugar a un preocupante fenómeno colateral: el aumento significativo de estafas,

La desesperación por el acceso a divisas y bienes de primera necesidad ha convertido al mercado informal y al comercio digital en un terreno fértil para el fraude , afectando tanto a residentes de Cuba como a cubanos en el exterior, reseña el portal web Martí Noticias.

“Lo que se está viendo aquí nunca se había visto y eso es debido a la pérdida de los valores”, relató la habanera Teresita Castellanos, quien describió cómo los fraudes se han multiplicado en todos los municipios.

La delincuencia sube en Cuba

“Porque como la situación está tan mala, la delincuencia va en aumento y se ven estafas de diferentes formas. Está la estafa que cuando la gente va a comprar dólares con moneda nacional, los dólares son falsos. Hay personas que se dan cuenta, otras no”, relató.

“Están los billetes cubanos que son falsos, sobre todo los de 500 pesos, de 1000 pesos. Están también las transferencias. Cuando tú vas a comprar el dólar o un producto caro y vas a pagar por transferencia, te dan una cuenta que no es”.

Este panorama ha llevado a que las propias autoridades bancarias, como el Banco Central de Cuba, emitan alertas frecuentes sobre las estafas digitales mediante WhatsApp que están vaciando las cuentas de los clientes.

Delincuentes suplantan identidades de familiares o amigos, o se hacen pasar por técnicos de plataformas estatales como Transfermóvil o administradores bancarios.

Mediante la excusa de "sincronización de contactos", engañan a las víctimas para que entreguen códigos de verificación, tomando control de sus cuentas de WhatsApp.

El periodista independiente Julio Aleaga Pesant, desde La Habana, advirtió sobre la elaboración de estas estafas, que no distinguen entre plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

“Están las estafas por WhatsApp, el robo de datos, las promociones falsas por internet o de recargas. Estas son más elaboradas, como las del gobierno. Ojo, hay que tenerlo en cuenta”, agregó el comunicador.

Las estafas evolucionan

Las modalidades de estafa evolucionan rápidamente, combinando técnicas de ingeniería social con el engaño físico tradicional.

“Son múltiples tipos de estafas: la de los productos adulterados. Se comenta mucho que, en la Cuevita, que está en la Virgen del Camino, los cigarros te los venden como si fueran de la fábrica y es incierto, son caseros. Así pasa con el champú, con el jabón, desodorante, el mismo café, que te lo venden ligado con otra cosa y te lo envasan en envases originales. Productos que tú estás pagando por algo que se supone que sea de fábrica y son hechos en casa”, señaló Castellanos.

“¿Por qué hay tantas estafas? Ante todo, porque hay un crecimiento de internet en la isla y del comercio digital y no existen las medidas de seguridad suficientes para proteger a la población y el uso frecuente de las redes sociales”, destacó Aleaga Pesant.

“Pero más que todo, por el nivel de incertidumbre que hay en el país. Hay incertidumbre, bajan las defensas. Cuando una persona vive con dudas constantes de dinero, futuro, escasez; toma decisiones rápidas y ahí entra el estafador”.

Otras causas son la pérdida de empleo o la reducción de ingresos, que hacen que las personas estén más dispuestas a aceptar ofertas sospechosas de aparente alta rentabilidad o el temor al futuro que hace que las personas confíen en la primera persona que se acerca con una solución.

FUENTE: Martí Noticias