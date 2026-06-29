EEUU aumenta su compromiso con Venezuela con aporte de más de 300 millones de dólares tras sismos

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU informó este lunes que la ayuda humanitaria a Venezuela asciende a 300 millones de dólares, para atender la emergencia luego de los sismos ocurridos en Caracas y estados centrales de este país el 24 de junio pasado y que dejaron grandes zonas devastadas.

La ayuda con base en las necesidades urgentes identificadas por los primeros miembros estadounidenses de personal de socorro sobre el terreno, es muestra del compromiso de EEUU con el país suramericano sumido en la tragedia en medio de la crisis económica que los dos países buscan resolver mediante acuerdos.

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"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Toda la financiación humanitaria estadounidense se ha hecho a través de “socios internacionales y no gubernamentales de confianza con capacidad comprobada para entregar asistencia de emergencia de manera rápida y eficaz”.

Entre ellos menciona a UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Cuerpo Médico Internacional (IMC), Project Hope y la Cruz Roja.

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El comunicado detalla que la financiación humanitaria de EEUU que fue anunciada con anterioridad, contempla 50 millones de dólares adicionales paras operaciones clave de organizaciones asociadas.

“Esto eleva la financiación total para organizaciones asociadas a 200 millones de dólares, incluidos 100 millones de dólares en financiación bilateral y 100 millones de dólares en apoyo a través del fondo común por país de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA)”, señala.

El gobierno de Donald Trump también está apoyando con “capacidades únicas de respuesta de emergencia” y de desastres, como la logística civil y militar especializada materializada en buques de guerra y trabajos para contribuir con la rehabilitación de pistas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en La Guaira y próximo a Caracas, que sufrió severos daños por los terremotos.

Además ha asignado equipos especializado de más de 300 socorristas en la búsqueda y rescate de víctimas y sobrevivientes, así como la entrega de suministros en la tragedia, según informa el Departamento de Estado.

FUENTE: Comunicado del Departamento de Estado, AFP