sábado 27  de  junio 2026
TRAGEDIA

Llegan hospitales móviles de EEUU a Venezuela para reforzar atención de heridos en centros de salud en crisis

Centros de salud públicos que piden insumos a pacientes, llenaron sus emergencias pero el flujo de heridos comenzó a bajar, médicos ayudan a recolectar ayuda

Rescatistas y paramédicos ayudan a una víctima del doble terremoto mientras es ingresada en el hospital Domingo Luciani de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Rescatistas y paramédicos ayudan a una víctima del doble terremoto mientras es ingresada en el hospital Domingo Luciani de Caracas, el 25 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Hospitales, principalmente de Caracas, registraron este sábado una disminución en el ingreso de pacientes con heridas graves, luego de que desde el miércoles sus áreas de emergencia permanecieran colapsadas por la llegada de lesionados, en su mayoría provenientes de La Guaira, tras el "doblete sísmico" que sacudió a Venezuela.

Hasta este sábado en la tarde se reportaron 3,238 heridos en total, según cifras oficiales ofrecidas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Lee además
Alimentos, medicinas y productos de higiene fueron entregados durante la jornada solidaria.
CRISIS EN VENEZUELA

Miami se vuelca en solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos
Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos
TRAGEDIA

25 equipos de rescatistas de 17 países están desplegados en Venezuela tras terremotos

Los centros de salud públicos no cuentan con los insumos quirúrgicos indispensables para atender de manera oportuna a los heridos, en medio de las severas carencias que enfrenta el sistema sanitario del país, según los reportes. Esta situación refuerza la urgencia de una respuesta humanitaria.

Ante esto, está previsto que este sábado lleguen a Venezuela hospitales móviles del Comando Sur de EEUU, tras un intenso trabajo en la pista del principal aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, bajo la coordinación de una delegación militar liderada por el mayor general Kevin Jarrard, reportaron medios.

Con este hecho, se pone de relieve la activación definitiva del puente de ayuda humanitaria que refuerza la cooperación de cuerpos de socorristas de más de seis países, entre ellos EEUU, en las labores de rescate.

Menos ingreso de heridos

Familiares de los heridos con lesiones menos severas en centros de salud como el Pérez Carreño y el Periférico de Catia, en el oeste de Caracas y más cercanos a La Guaira, piden apoyo con la donación de vendas, gasas y guantes quirúrgicos para los médicos que puedan atender a estos pacientes, la mayoría con fracturas óseas, y agua embotellada.

Jaime Lorenzo, médico del Periférico de Catia, informó que el ingreso de heridos graves de La Guaira disminuyó este sábado, luego de haber recibido una importante cantidad de lesionados entre el miércoles en la noche y el jueves cuando el ingreso fue menor.

“El número más elevado de personas se recibe después de las primeras seis horas del evento, pero luego disminuye progresivamente”, explicó y dijo que pudieron prestar la atención médica requerida.

Guía para la ayuda en hospitales

Ante la falta de una estrategia para afrontar la emergencia y la escasez de insumos, la organización Médicos Unidos de Venezuela, que agrupa a especialistas en todo el país, elaboró una guía cuantificada para recaudar y distribuir la ayuda humanitaria en los centros de salud.

“La escasez de insumos médicos quirúrgicos exige un modelo de respuesta humanitaria que no solo sea reactivo, sino también predictivo y rigurosamente cuantificado”, señala el documento.

La ayuda humanitaria estaría destinada a una población de 40.000 personas afectadas, equivalente a 8,000 familias de 5 miembros cada una, para un periodo operativo estándar de 90 días.

Uno de los objetivos es ofrecer una matriz cuantificada y detallada de suministros en áreas como Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Salud Esencial, Refugio, Artículos No Alimentarios (NFIs), Energía y Herramientas Comunitarias, con el fin de recolectar ayuda humanitaria en forma organizada.

FUENTE: Con información del médico Jaime Lorenzo, Médicos Unidos por Venezuela, agencias

Temas
Te puede interesar

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Ricky Martin y Kany García, entre los artistas boricuas que se movilizan por Venezuela

Daños por terremotos en Venezuela pueden alcanzar USD 6.700 millones, un 6% del PIB según la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.
FÚTBOL

Uruguay queda eliminado del Mundial en una desastrosa noche para Muslera

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El doble terremoto en Venezuela apaga los sueños de jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza

Voluntarios civiles se han volcado a rescatar víctimas y sobrevivientes entre los escombros, tras sismos en Venezuela del 24 de junio 
CATÁSTROFE

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela