Llegan hospitales móviles de EEUU a Venezuela para reforzar atención de heridos en centros de salud en crisis

Rescatistas y paramédicos ayudan a una víctima del doble terremoto mientras es ingresada en el hospital Domingo Luciani de Caracas, el 25 de junio de 2026.

CARACAS. - Hospitales, principalmente de Caracas, registraron este sábado una disminución en el ingreso de pacientes con heridas graves, luego de que desde el miércoles sus áreas de emergencia permanecieran colapsadas por la llegada de lesionados, en su mayoría provenientes de La Guaira, tras el "doblete sísmico" que sacudió a Venezuela.

Hasta este sábado en la tarde se reportaron 3,238 heridos en total, según cifras oficiales ofrecidas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

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Los centros de salud públicos no cuentan con los insumos quirúrgicos indispensables para atender de manera oportuna a los heridos, en medio de las severas carencias que enfrenta el sistema sanitario del país, según los reportes. Esta situación refuerza la urgencia de una respuesta humanitaria.

Ante esto, está previsto que este sábado lleguen a Venezuela hospitales móviles del Comando Sur de EEUU, tras un intenso trabajo en la pista del principal aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, bajo la coordinación de una delegación militar liderada por el mayor general Kevin Jarrard, reportaron medios.

Con este hecho, se pone de relieve la activación definitiva del puente de ayuda humanitaria que refuerza la cooperación de cuerpos de socorristas de más de seis países, entre ellos EEUU, en las labores de rescate.

| Hito clave en la respuesta humanitaria: trabajadores venezolanos repararon durante toda la noche la pista del Aeropuerto Simón Bolívar bajo la coordinación técnica del mayor general Kevin Jarrard y una delegación militar de EE.UU., que inspeccionó los daños y certificó… pic.twitter.com/6Fy83Xav69 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 27, 2026

Menos ingreso de heridos

Familiares de los heridos con lesiones menos severas en centros de salud como el Pérez Carreño y el Periférico de Catia, en el oeste de Caracas y más cercanos a La Guaira, piden apoyo con la donación de vendas, gasas y guantes quirúrgicos para los médicos que puedan atender a estos pacientes, la mayoría con fracturas óseas, y agua embotellada.

Jaime Lorenzo, médico del Periférico de Catia, informó que el ingreso de heridos graves de La Guaira disminuyó este sábado, luego de haber recibido una importante cantidad de lesionados entre el miércoles en la noche y el jueves cuando el ingreso fue menor.

“El número más elevado de personas se recibe después de las primeras seis horas del evento, pero luego disminuye progresivamente”, explicó y dijo que pudieron prestar la atención médica requerida.

Guía para la ayuda en hospitales

Ante la falta de una estrategia para afrontar la emergencia y la escasez de insumos, la organización Médicos Unidos de Venezuela, que agrupa a especialistas en todo el país, elaboró una guía cuantificada para recaudar y distribuir la ayuda humanitaria en los centros de salud.

“La escasez de insumos médicos quirúrgicos exige un modelo de respuesta humanitaria que no solo sea reactivo, sino también predictivo y rigurosamente cuantificado”, señala el documento.

La ayuda humanitaria estaría destinada a una población de 40.000 personas afectadas, equivalente a 8,000 familias de 5 miembros cada una, para un periodo operativo estándar de 90 días.

Uno de los objetivos es ofrecer una matriz cuantificada y detallada de suministros en áreas como Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Salud Esencial, Refugio, Artículos No Alimentarios (NFIs), Energía y Herramientas Comunitarias, con el fin de recolectar ayuda humanitaria en forma organizada.

FUENTE: Con información del médico Jaime Lorenzo, Médicos Unidos por Venezuela, agencias