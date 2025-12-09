¿Cómo proteger sus pertenencias ante una detención de ICE?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera bajo un memorando que exige discreción y limita las detenciones en el ámbito judicial, priorizando a individuos que representen una amenaza tangible para el orden público. La política interna sugiere categóricamente que los arrestos deben ejecutarse en entornos privados dentro de la sede o en espacios externos, minimizando la disrupción y el impacto en la atmósfera de las cortes, detalla el portal web LegalUsa.

Sin embargo, la implementación de estas directrices varía. Los informes a nivel nacional atestiguan que la práctica ha derivado en una vigilancia sistemática en las salidas de los edificios. Muchas veces, los oficiales esperan la conclusión de los procedimientos para interceptar a las personas una vez que han abandonado el tribunal.

Este patrón se manifiesta justo en el momento en que un caso es resuelto o desestimado, particularmente si la corte ya ha renunciado a su jurisdicción sobre el individuo. Las detenciones se ejecutan en espacios públicos abiertos contiguos a las entradas.

Frente a esta coyuntura, la única respuesta efectiva por parte de la comunidad es una preparación exhaustiva y proactiva. Cualquier persona citada en la corte debe ser plenamente consciente del riesgo potencial de detención a la salida. Se insta a reafirmar el conocimiento de los derechos constitucionales, tales como la potestad de no ofrecer información más allá de lo estrictamente requerido, y de insistir en la presencia de un abogado migratorio.

El objetivo primordial de la comunidad debe ser la defensa activa, asegurando la representación legal cualificada y manteniéndose alerta ante esta política.

Si ICE detiene a un migrante en una cita ante el juzgado a o en sus inmediaciones, lo que sucede con las pertenencias personales como el auto, billetera o celular dependerá de las circunstancias exactas de la detención, de dónde se encuentre el artículo y de la política de la agencia en el centro de detención.

El manejo de vehículos, dispositivos móviles y documentos de identidad está sujeto a protocolos específicos y a la ubicación exacta de la detención; sin embargo, la recomendación más general es evitar acudir solo. De ser posible acudir con un ciudadano que ya esté legal en el país y a quien se le puedan entregar las pertenencias.

Al respecto, el abogado Ángel Leal realiza recomendaciones básicas que pueden ayudar a minimizar el impacto para aquellos migrantes que deben acudir a audiencias.

Embed

El vehículo constituye la pertenencia más compleja de manejar. Si la detención ocurre en un espacio público o una zona externa al tribunal, es altamente probable que ICE no se haga cargo del vehículo. En estos casos, el auto puede ser abandonado en el lugar o, más frecuentemente, es remolcado por autoridades locales o del estacionamiento.

La recuperación del vehículo recae sobre el detenido o sus allegados, quienes deberán asumir los costos de grúa y almacenamiento correspondientes. Se recomienda encarecidamente coordinar previamente que un tercero retire el vehículo para evitar el remolque.

En el caso del teléfono celular y la billetera (incluyendo identificaciones y efectivo) son gestionados bajo un estricto proceso de inventario al ingresar al centro de detención.

Identificación y efectivo: los documentos de identidad son incautados para verificación. El dinero en efectivo es contado, registrado mediante un recibo oficial, y depositado en una cuenta interna del detenido para uso dentro del centro.

Dispositivos móviles: el celular es confiscado y puesto en almacenamiento; su posesión no está permitida durante la detención. Es importante notar que las agencias federales pueden, bajo ciertas autorizaciones legales, acceder a la información contenida en el dispositivo (contactos, mensajes) para fines de investigación.

Al ser procesado, se realiza un inventario exhaustivo de todas las posesiones personales, por el cual se debe entregar al detenido una copia del recibo oficial. Este documento es fundamental para la eventual recuperación de los bienes al momento de la liberación o deportación. La recomendación de precaución prioritaria es minimizar los artículos personales que se llevan a la cita para simplificar el proceso y reducir potenciales complicaciones logísticas.

FUENTE: Redacción