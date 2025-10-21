jueves 23  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Equipo de Diddy inicia proceso judicial para impugnar condena de cuatro años

Diddy fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar prostitución y absuelto de otros dos cargos de tráfico sexual y crimen organizado

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Abogados de Sean "Diddy" Combs notificaron a un tribunal federal de Estados Unidos sus planes de apelar la condena por transporte para facilitar prostitución, así como la sentencia de 50 meses de prisión impuesta al magnate del rap. Se espera que presenten la documentación formal en los próximos días.

Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar prostitución y absuelto de otros dos cargos de tráfico sexual y crimen organizado. También se le impuso una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad condicional.

Lee además
La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
CONTROVERSIA

Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

El juez Arun Subramanian afirmó que se necesitaba una sentencia sustancial para transmitir el mensaje de que el abuso de mujeres enfrenta 'consecuencias reales'.

En principio, el equipo legal del intérprete de Bad Boy for Life había solicitado una sentencia de 14 meses, la cual le habría permitido ser liberado poco después de finalizar el juicio debido al tiempo que pasó en prisión a la espera del mismo. Por su parte, la fiscalía solicitó más de 11 años.

"Mis acciones fueron repugnantes y vergonzosas. Me perdí en los excesos, me perdí en mi ego", expresón el también productor en su audiencia de sentencia en septiembre.

Durante su declaración, rogó al juez que tuviera clemencia y se disculpó con dos de las mujeres que testificaron en su contra.

El lunes 20 de octubre, sus abogados señalaron que apelarían tanto la condena de Combs como la sentencia del juez.

Posible conmutación

De acuerdo con el medio especializado TMZ, el presidente de Estados Unidos Donald Trump estaría considerando conmutar la sentencia de Combs esta misma semana, así lo habría informado un alto funcionario de la Casa Blanca.

"Según nuestra fuente, el presidente está 'vacilando' sobre la conmutación. Nos dicen que algunos miembros del personal de la Casa Blanca instan al presidente a no conmutar la sentencia, pero que podría liberar a Diddy esta misma semana", reseñó el portal.

El viernes 17 de octubre, Trump conmutó la sentencia del excongresista George Santos, condenado por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

TMZ también afirma que tras la sentencia de Diddy a principios de este mes, su equipo legal se puso en contacto con un alto funcionario de la Casa Blanca, conocido por el presidente, para hablar sobre una conmutación o un indulto.

Días después, Trump declaró a los medios que estaba al tanto de la solicitud.

Temas
Te puede interesar

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"