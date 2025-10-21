Equipo de Diddy inicia proceso judicial para impugnar condena de cuatro años

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

MIAMI.- Abogados de Sean " Diddy " Combs notificaron a un tribunal federal de Estados Unidos sus planes de apelar la condena por transporte para facilitar prostitución, así como la sentencia de 50 meses de prisión impuesta al magnate del rap. Se espera que presenten la documentación formal en los próximos días.

Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar prostitución y absuelto de otros dos cargos de tráfico sexual y crimen organizado. También se le impuso una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad condicional.

El juez Arun Subramanian afirmó que se necesitaba una sentencia sustancial para transmitir el mensaje de que el abuso de mujeres enfrenta 'consecuencias reales'.

En principio, el equipo legal del intérprete de Bad Boy for Life había solicitado una sentencia de 14 meses, la cual le habría permitido ser liberado poco después de finalizar el juicio debido al tiempo que pasó en prisión a la espera del mismo. Por su parte, la fiscalía solicitó más de 11 años.

"Mis acciones fueron repugnantes y vergonzosas. Me perdí en los excesos, me perdí en mi ego", expresón el también productor en su audiencia de sentencia en septiembre.

Durante su declaración, rogó al juez que tuviera clemencia y se disculpó con dos de las mujeres que testificaron en su contra.

El lunes 20 de octubre, sus abogados señalaron que apelarían tanto la condena de Combs como la sentencia del juez.

Posible conmutación

De acuerdo con el medio especializado TMZ, el presidente de Estados Unidos Donald Trump estaría considerando conmutar la sentencia de Combs esta misma semana, así lo habría informado un alto funcionario de la Casa Blanca.

"Según nuestra fuente, el presidente está 'vacilando' sobre la conmutación. Nos dicen que algunos miembros del personal de la Casa Blanca instan al presidente a no conmutar la sentencia, pero que podría liberar a Diddy esta misma semana", reseñó el portal.

El viernes 17 de octubre, Trump conmutó la sentencia del excongresista George Santos, condenado por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

TMZ también afirma que tras la sentencia de Diddy a principios de este mes, su equipo legal se puso en contacto con un alto funcionario de la Casa Blanca, conocido por el presidente, para hablar sobre una conmutación o un indulto.

Días después, Trump declaró a los medios que estaba al tanto de la solicitud.