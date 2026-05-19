martes 19  de  mayo 2026
JUSTICIA

Muerte de Víctor Quero es llevada a la Corte Penal Internacional como delito de lesa humanidad

La denuncia fue radicada en la instancia, en busca de justicia para las víctimas de atrocidades como la del preso político, informó el diplomático Orlando Viera

La muerte Víctor Quero Navas, preso político, ha sido deplorada a escala nacional e internacional&nbsp;

La muerte Víctor Quero Navas, preso político, ha sido deplorada a escala nacional e internacional 

Cortesía de @Clippve en X.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La muerte del preso político Víctor Quero Navas, bajo custodia del Estado y en situación de desaparición forzada por el régimen de Venezuela, fue radicada ante la Corte Penal Internacional (CPI) que conoce de crímenes de lesa humanidad, informó el diplomático Orlando Viera-Blanco.

La nueva denuncia ante la instancia de La Haya busca que se haga justicia, ante la falta de garantías por parte de la gestión de Delcy Rodríguez, en la cual hay más de 400 presos políticos, pese a la aplicación de la Ley de Amnistía que ha sido selectiva, según familiares de los detenidos.

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“Hemos radicado ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA la denuncia correspondiente a la muerte en custodia del régimen, del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas”, escribió Viera-Blanco tras radicar la denuncia personalmente como abogado amicus curaie o amigos de la Corte.

Esta es una figura del derecho internacional que permite a cualquier persona o institución, sin ser parte de un juicio pero con conocimiento de hechos relevantes en un proceso, informar a la Corte de una incidencia con base en el artículo 15 del Estatuto de Roma, del cual Venezuela es Estado parte.

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Justicia para la muerte de preso político

“Es hora que La Haya haga justicia. No más caídos y torturados por impunidad”, dijo Viera-Blanco en su mensaje sobre el caso de Quero.

La muerte del preso político, cuya detención arbitraria ocurrió en enero de 2023, fue ocultada durante casi un año a su madre Carmen Navas, quien falleció el domingo pasado, tras ser enterada días antes, por un comunicado oficial, del hecho tras su incesante búsqueda sin respuesta del régimen.

“Vidas inocentes siguen siendo víctimas de atrocidades y muertes a causa de una justicia que no llega”, señaló el diplomático al aludir la falta de garantías constitucionales por parte de las autoridades.

Tortura a la madre en Venezuela

Se refirió además a la partida de Carmen Navas. “Es consecuencia directa del dolor, la indignación y la tortura al corazón y la integridad de una madre profanada, torturada y sometida a una aberración inhumana”, aseguró.

La denuncia sobre la muerte de Quero se suma a los casos de los cientos de muertes y represión en las protestas ciudadanas de 2014 y 2017 por parte del régimen de Maduro, que se investigan como crímenes de lesa humanidad, con base en el Estatuto de Roma.

El 4 de diciembre de 2025, el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez intentó desconocer el Estatuto con la sanción de una ley por Palestina, pero esto no fue publicado en la Gaceta Oficial, según informaciones.

Carmen Navas madre de Víctor quero

FUENTE: Con información de diplomático Orlando Viera-Blanco, red X; ONG Acceso a la Justicia

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