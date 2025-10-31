viernes 31  de  octubre 2025
DEASTRE NATURAL

EEUU: Departamento de Estado explica cómo enviar ayuda tras paso del huracán Melissa

A través de la Oficina de la OFAC y la BIS, ciudadanos y organizaciones pueden acceder a licencias generales o específicas

Techos y viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Melissa.&nbsp;

Techos y viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Melissa. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras el devastador paso del huracán Melissa por Cuba, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyar al pueblo cubano. Este apoyo se canaliza mediante un marco legal preexistente que permite el envío de ayuda humanitaria privada, a pesar de las sanciones económicas vigentes.

Según una hoja informativa de la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, las leyes y regulaciones de Estados Unidos contemplan expresamente exenciones y autorizaciones específicas para facilitar la exportación de bienes esenciales hacia la isla. Estas medidas están diseñadas para agilizar los trámites necesarios para el envío de alimentos, medicinas, insumos médicos y otros bienes humanitarios. El gobierno estadounidense subraya que, aunque el embargo sigue en vigor, la prioridad absoluta es brindar soporte directo al pueblo cubano.

Lee además
El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 
DESASTRE NATURAL

Huracán deja sin servicio de comunicaciones a casi la mitad de Cuba
Cubanos intentan reacomodar sus viviendas tras el paso del huracán Melissa. 
GOBIERNO

EEUU ofrece ayuda humanitaria a Cuba tras el paso de Melissa, el régimen ignora el ofrecimiento

Los Departamentos del Tesoro y de Comercio desempeñan un papel central en la autorización y facilitación de esta asistencia. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), ciudadanos y organizaciones pueden acceder a licencias generales o específicas que permiten el envío de donaciones o bienes humanitarios. Estas licencias rápidas son la clave para movilizar la ayuda.

Las licencias generales de la OFAC, en particular, ofrecen una amplia gama de posibilidades para la acción humanitaria. Permiten a los ciudadanos estadounidenses donar alimentos y exportar artículos humanitarios autorizados, incluyendo suministros médicos, directamente a individuos u organizaciones no gubernamentales en Cuba. Además, autorizan servicios de transporte y la participación en proyectos que respalden la sociedad civil, la educación, la protección ambiental, la respuesta ante desastres e incluso proyectos de reconstrucción de infraestructura, como hospitales y viviendas. En casos especiales, la OFAC revisa las solicitudes de licencias específicas con prioridad para acelerar la entrega de ayuda.

Por su parte, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio regula las exportaciones bajo las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR). La BIS aprueba licencias de manera general para la exportación de bienes cruciales, tales como medicinas y equipos médicos (vendidos o donados), equipos de telecomunicaciones que mejoran la conectividad, artículos de seguridad para la aviación civil y productos relacionados con la protección ambiental.

Una de las vías más accesibles para la colaboración privada es la Excepción de Licencia para Paquetes de Regalo (GFT), que autoriza a enviar alimentos, medicinas y artículos de consumo como regalos a destinatarios elegibles, siempre que sean organizaciones caritativas o educativas no controladas por el régimen.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

¿Elecciones en varios estados miden el pulso para legislativas de 2026?

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Te puede interesar

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
ESTADO VS. CONDADO

Florida acusa a Miami-Dade de "despilfarro" de $302 millones, la alcaldía lo refuta

Por DANIEL CASTROPÉ
EEUU ha realizado 13 ataques a narco-embarcaciones en dos meses. 
OPERATIVOS

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

El FBI desarticula ataque terrorista en Michigan, dice su director

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión de trabajo.
ACCIONES EN BOLSA

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street