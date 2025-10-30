jueves 30  de  octubre 2025
DESASTRE NATURAL

Huracán Melissa deja sin servicio de comunicaciones a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín

El monopolio en comunicaciones, ETECSA admitió que las poblaciones quedaron sin internet ni telefonía debido a las intensas lluvias

El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba.&nbsp;

El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El paso del huracán Melissa dejó sin comunicación, vía telefónica, ni acceso a internet toda la provincia de Guantánamo, así como zonas amplias del resto de los territorios que sufrieron el peor impacto del meteoro

En un breve mensaje en sus redes sociales, el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, aseguró que, luego de "la evaluación preliminar de los daños, se reportan sin comunicación con la red nacional la provincia de Guantánamo, varios municipios de Santiago de Cuba y Granma, y localidades de Holguín", detalla el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Lo anterior explica las quejas de numerosos cubanos de dentro y fuera de la Isla que no consiguen tener noticias de sus familiares tras el paso del poderoso huracán. Esto, mientras esos territorios permanecen en apagón total.

ETECSA precisó que en Guantánamo el 92% de las radiobases están afectados, el 88% en Granma, el 86% en Santiago de Cuba, el 78% en Holguín y el 59% en Las Tunas.

"Este nivel de afectación provoca altos niveles de congestión en las radiobases activas", señaló el monopolio.

Osmelis Fonseca, director de ETECSA en Granma, indicó que especialistas del sector trabajan en la solución de una rotura sufrida por el cable de fibra óptica que garantiza las comunicaciones con los municipios de Manzanillo, Campechuela, Media Luna, Niquero y Pilón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ETECSA_Cuba/status/1983554959154290778&partner=&hide_thread=false

Graves daños en el Santuario Nacional de El Cobre

El derribo y rotura de la estatua de un ángel en una de sus entradas y la pérdida total de un vitral figuran entre los daños que sufrió la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, por los embates del huracán Melissa.

"Ha sido una noche de mucha tensión, mucho dolor, mucha preocupación", dijo el padre Rogelio Dean Puerta, rector del templo, en declaraciones compartidas por la Diócesis de Cienfuegos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba: Párroco de El Cobre clama por ayuda ante el azote del huracán Melissa

Huracán Melissa puede golpear fuerte a Cuba, es categoría 5

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial
La congresista María Elvira Salazar.
PROPUESTA

Salazar lidera iniciativa republicana para proteger fondos de alimentos por cierre del gobierno federal

Vista de un vehículo de Policía del Condado Broward.
IRA AL VOLANTE

Mujer detenida tras balear a un hombre en la I-95

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
ALIVIO

Miami-Dade activa plan de emergencia alimentaria ante inminente suspensión de cupones SNAP

Imagen referencial de un evento de reclutamiento y oportunidades laborales. (ARCHIVO)
OPORTUNIDAD LABORAL HOY

Se lleva a cabo mega feria de empleo este jueves en Sunrise