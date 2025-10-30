Huracán Melissa deja sin servicio de comunicaciones a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín

El paso del huracán Melissa dejó sin comunicación, vía telefónica, ni acceso a internet toda la provincia de Guantánamo, así como zonas amplias del resto de los territorios que sufrieron el peor impacto del meteoro

En un breve mensaje en sus redes sociales, el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA , aseguró que, luego de "la evaluación preliminar de los daños, se reportan sin comunicación con la red nacional la provincia de Guantánamo, varios municipios de Santiago de Cuba y Granma, y localidades de Holguín", detalla el portal web Diario de Cuba.

TRAGEDIA Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Lo anterior explica las quejas de numerosos cubanos de dentro y fuera de la Isla que no consiguen tener noticias de sus familiares tras el paso del poderoso huracán. Esto, mientras esos territorios permanecen en apagón total.

ETECSA precisó que en Guantánamo el 92% de las radiobases están afectados, el 88% en Granma, el 86% en Santiago de Cuba, el 78% en Holguín y el 59% en Las Tunas.

"Este nivel de afectación provoca altos niveles de congestión en las radiobases activas", señaló el monopolio.

Osmelis Fonseca, director de ETECSA en Granma, indicó que especialistas del sector trabajan en la solución de una rotura sufrida por el cable de fibra óptica que garantiza las comunicaciones con los municipios de Manzanillo, Campechuela, Media Luna, Niquero y Pilón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ETECSA_Cuba/status/1983554959154290778&partner=&hide_thread=false Informamos que tras el paso de #Melissa y la evaluación preliminar de los daños, se reportan sin comunicación con la red nacional la provincia de Guantánamo, varios municipios de Santiago de Cuba y Granma, y localidades de Holguín.

Detalles en https://t.co/9EixnblvPl pic.twitter.com/gfTTi7kO8H — ETECSA (@ETECSA_Cuba) October 29, 2025

Graves daños en el Santuario Nacional de El Cobre

El derribo y rotura de la estatua de un ángel en una de sus entradas y la pérdida total de un vitral figuran entre los daños que sufrió la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, por los embates del huracán Melissa.

"Ha sido una noche de mucha tensión, mucho dolor, mucha preocupación", dijo el padre Rogelio Dean Puerta, rector del templo, en declaraciones compartidas por la Diócesis de Cienfuegos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba