EEUU ofrece ayuda humanitaria a Cuba tras el paso de Melissa, el régimen ignora el ofrecimiento

Washington podría brindar asistencia directa o a través de "socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan"

Cubanos intentan reacomodar sus viviendas tras el paso del huracán Melissa.&nbsp;

Cubanos intentan reacomodar sus viviendas tras el paso del huracán Melissa. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves su disposición a brindar asistencia humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el paso del huracán Melissa.

El Departamento de Estado confirmó en un comunicado oficial que, si bien "no ha recibido ninguna solicitud del régimen cubano de asistencia federal, humanitaria o de otro tipo", la administración está "dispuesta a ayudar al pueblo cubano" a superar los desafíos post-huracán.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió al tema a través de su cuenta en la red social X y anunció que Estados Unidos está "preparado para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán". Esta declaración pública preparó el escenario para la posterior comunicación oficial del Departamento de Estado.

La oferta se produce a pesar de que el régimen de La Habana no ha emitido ninguna solicitud formal de ayuda al gobierno estadounidense, una situación confirmada por un portavoz del Departamento de Estado a Martí Noticias. Washington ha reiterado su compromiso de apoyar a los cubanos ante la devastación.

Como medida de acción, el Departamento de Estado ha emitido una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba. Esto permite que Washington brinde asistencia de manera directa o a través de "socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan". Esta dualidad en los canales de entrega busca asegurar que la ayuda llegue efectivamente a los damnificados por el desastre natural.

Finalmente, el gobierno de EEUU recordó que la legislación vigente ya contiene exenciones y autorizaciones para las donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios, así como para la respuesta ante desastres.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

