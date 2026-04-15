ICE libera al exjefe de inteligencia del expresidente Bolsonaro, de acuerdo con allegados

El candidato a alcalde de Río de Janeiro por el Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, hace gestos antes del inicio del debate televisivo entre los candidatos a alcalde de Río de Janeiro en los estudios de la cadena de televisión Projac Globo en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de octubre de 2024.

WASHINGTON.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos habrían liberado este miércoles a Alexandre Ramagem, exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, según el hijo del exmandatario.

Eduardo Bolsonaro, quien vive actualmente en Estados Unidos, informó la liberación de Ramagem en su cuenta oficial de X diciendo que se encuentra libre y "de vuelta en casa".

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"Mi más sincero agradecimiento a Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio por su sensibilidad y atención al abordar el caso de este verdadero héroe nacional", agregó Bolsonaro.

Además del hijo del exmandatario, otros allegados al exjefe de inteligencia confirmaron la noticia a medios brasileños. Sin embargo, la liberación de Ramagem no figura en los registros públicos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) consultado.

Detención en EEUU

Alexandre Ramagem fue detenido el 13 de abril Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el derechista Jair Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

De acuerdo con la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, según la prensa local.

Las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir la extradición de Alexandre Ramagen. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Pero, Ramagem no es el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en el "complot golpista", fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

FUENTE: Con información de EFE