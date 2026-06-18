jueves 18  de  junio 2026
ECONOMÍA

EEUU flexibiliza sanciones a aerolínea Conviasa y servicios de telecomunicaciones de Venezuela

El Tesoro de EEUU prorrogó hasta el 4 de agosto la protección indirecta sobre Citgo, filial de PDVSA, amenazada de embargo por acreedores de la república

Departamento del Tesoro.&nbsp;

Departamento del Tesoro. 

Unsplash/CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó este jueves sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, esto como parte de la estrategia de apertura económica para el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y el tutelaje hacia el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.

La licencia general 59 autoriza "el suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)", explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Lee además
CITGO, petrolera de Venezuela con sede en Houston, atraviesa una etapa muy crítica en los tribunales de EEUU.
PROCESO JUDICIAL

Proceso judicial de CITGO en su fase más crítica
La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición

Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compraventas, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.

Por su parte, la licencia 24A avala las transacciones "relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones", así como de correo y mercancías.

Apertura de EEUU

La OFAC también prorrogó hasta el 4 de agosto la protección indirecta sobre Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), amenazada de embargo por acreedores de la República y de la petrolera estatal.

De esta manera, la licencia general 5X sustituye a la 5W, del 4 de mayo pasado, y establece que toda transacción relacionada con el bono de deuda PDVSA 2020 al 8,5% estará prohibida, según la orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018.

El programa de sanciones de Washington, que se amplió con los años a medida que se prolongaba el control del régimen chavista sobre el Estado, está siendo desmantelado por el Gobierno de Donald Trump desde la operación militar que derrocó y se llevó del país a Maduro el pasado 3 de enero.

La gran mayoría de licencias generales emitidas por la OFAC están vinculadas con la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.

FUENTE: Con información de AFP/El Nacional

Temas
Te puede interesar

EEUU: Acuerdo con General Electric es un nuevo avance del plan de tres fases

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

EEUU anuncia reevaluación de presencia militar en Europa, insiste en que aliados asuman gasto militar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La medida afectará a nueve escuelas en el condado.
EDUCACIÓN

Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
FAMOSOS

Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

Un cartel que muestra al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con la palabra Criminales, cuelga en una pantalla digital de mobiliario urbano en una calle contigua a la Audiencia Nacional, en Madrid. 
Corrupción

Imputadas las dos hijas de Zapatero en la causa contra el expresidente del Gobierno español

Imagen referencial.
FALLO

Tribunal de Florida anula prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

Por Leonardo Morales
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

Presidente del Grupo IDEA, Nelson Mezerhane, dará la bienvenida en VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, como lo hizo en el evento pasado sobre las democracias el 14 de julio 2025
EVENTO GLOBAL

Derechos humanos en el nuevo orden global es tema de debate del VI Seminario sobre Gobernanza Global

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 
VENEZUELA

Dinorah Figuera regresa a Venezuela y abre canal de diálogo político con el chavismo