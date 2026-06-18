EEUU flexibiliza sanciones a aerolínea Conviasa y servicios de telecomunicaciones de Venezuela

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó este jueves sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, esto como parte de la estrategia de apertura económica para el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y el tutelaje hacia el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.

La licencia general 59 autoriza "el suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)", explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compraventas, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.

Por su parte, la licencia 24A avala las transacciones "relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones", así como de correo y mercancías.

Apertura de EEUU

La OFAC también prorrogó hasta el 4 de agosto la protección indirecta sobre Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), amenazada de embargo por acreedores de la República y de la petrolera estatal.

De esta manera, la licencia general 5X sustituye a la 5W, del 4 de mayo pasado, y establece que toda transacción relacionada con el bono de deuda PDVSA 2020 al 8,5% estará prohibida, según la orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018.

El programa de sanciones de Washington, que se amplió con los años a medida que se prolongaba el control del régimen chavista sobre el Estado, está siendo desmantelado por el Gobierno de Donald Trump desde la operación militar que derrocó y se llevó del país a Maduro el pasado 3 de enero.

La gran mayoría de licencias generales emitidas por la OFAC están vinculadas con la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.

FUENTE: Con información de AFP/El Nacional