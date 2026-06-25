EEUU levanta sanciones para permitir transacciones de ayuda a Venezuela tras terremotos

WASHINGTON_ El Gobierno de Estados Unidos autorizó este jueves determinadas transacciones con Venezuela, normalmente restringidas por el régimen de sanciones, con el único propósito de facilitar las labores de rescate y asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos del miércoles, que han dejado más de 180 fallecidos.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro mediante una licencia temporal que estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y que permite operaciones que, en circunstancias normales, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés).

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Licencia limitada a la emergencia

La autorización está circunscrita exclusivamente a actividades relacionadas con las labores de socorro derivadas de la emergencia sísmica y no representa un levantamiento general de las sanciones impuestas por Washington.

El Departamento del Tesoro precisó que la licencia no autoriza el desbloqueo de bienes congelados ni modifica las restricciones contempladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, aclaró que la autorización no se extiende a ninguna otra operación prohibida por órdenes ejecutivas o por el resto del marco sancionatorio vigente contra Venezuela.

Ayuda humanitaria tras la tragedia

La decisión responde a la catástrofe provocada por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, considerados entre los más destructivos de la historia reciente del país caribeño.

Como parte de la respuesta estadounidense, el Departamento de Estado anunció previamente el envío de 100 millones de dólares destinados a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, además de otros 50 millones de dólares para financiar las operaciones de asistencia sobre el terreno.

Las sanciones permanecen vigentes

Desde la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro en enero pasado, la administración del presidente Donald Trump ha emitido un número limitado de licencias relacionadas con la explotación y comercialización de petróleo, coordinadas con la gobernante encargada, Delcy Rodríguez.

La nueva autorización constituye una flexibilización puntual y de carácter estrictamente humanitario, sin modificar el régimen de sanciones que Washington mantiene contra Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE