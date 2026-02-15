EEUU incauta en el Índico el petrolero Veronica III, parte de la "flota fantasma" iraní

WASHINGTON.— Estados Unidos ejecutó una operación militar de interdicción y abordaje del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico, tras una persecución que comenzó semanas atrás en el Mar Caribe, informó en un comunicado oficial del Departamento de Guerra.

La acción, descrita por el Pentágono como un ejercicio de “derecho de visita” , constituye un nuevo paso en la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para aplicar una “cuarentena marítima” destinada a interceptar buques sancionados que transportan crudo de países bajo embargo.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente (Donald) Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo abordamos”, afirmó el Departamento de Guerra, dirigido por Pete Hegseth. “Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo”, agregó la institución.

Abordaje en plena luz del día

Aunque el comunicado del Pentágono mencionó que la operación ocurrió “durante la noche”, el material gráfico divulgado muestra lo contrario: las imágenes revelan un abordaje efectuado a plena luz del día en coordenadas del Océano Índico, según señaló Infobae.

En un video difundido por las autoridades se observa a soldados estadounidenses ascendiendo a un helicóptero, que luego sobrevuela la estructura del Veronica III antes de que el personal militar descienda a la cubierta con equipos tácticos. Otras tomas exhiben a los efectivos asegurando el petrolero mientras naves de apoyo lo flanquean por ambos costados.

La posición del buque fue confirmada por analistas de LSEG Vessel Tracker, quienes verificaron su ubicación más reciente el 15 de febrero de 2026 y corroboraron la identidad del tanquero mediante el análisis de su silueta, grúas y patrones de pintura, coincidentes con archivos previos.

De fugitivo en el Caribe a objetivo prioritario

El Veronica III había sido señalado como uno de los buques que desafiaron el bloqueo establecido por Trump en las costas venezolanas a principios de año. Semanas atrás logró huir del Mar Caribe, intentando perder el rastro de las autoridades estadounidenses al dirigirse hacia el hemisferio oriental.

Desde entonces, explicaron fuentes citadas por Infobae, se convirtió en un objetivo prioritario para la Marina y la Guardia Costera dentro de una serie de incautaciones de alto perfil ejecutadas fuera de aguas territoriales estadounidenses.

La operación se enmarca en la política de “cuarentena” ordenada por Trump en diciembre de 2025, una medida dirigida a interrumpir las rutas logísticas empleadas por la llamada “flota fantasma”: petroleros que recurren a cambios de bandera, nombres ficticios y transpondedores desactivados para transportar petróleo sancionado.

Redes de traslado de crudo iraní y venezolano

Registros marítimos también vinculan al Veronica III con redes de traslado de crudo iraní y venezolano utilizando diversos alias para evitar controles internacionales.

Analistas consultados por Infobae interpretan la incautación en la región INDOPACOM como un mensaje claro de la Casa Blanca respecto a su disposición a ejercer poder naval en cualquier punto del planeta para hacer cumplir sus políticas de seguridad nacional. “Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, advirtió el Departamento de Guerra.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado resistencia por parte de la tripulación ni heridos durante la operación. El destino final del cargamento y del buque permanece bajo evaluación, mientras el Veronica III es escoltado hacia un puerto no especificado bajo control estadounidense.

FUENTE: Con información de Infobae