domingo 15  de  febrero 2026
PERSECUCIÓN TRANSOCEÁNICA

EEUU incauta en el Índico el petrolero Veronica III, parte de la "flota fantasma" iraní

El Veronica III había sido señalado como uno de los petroleros que desafiaron el bloqueo establecido por Trump en las costas venezolanas a principios de año

Estados Unidos aborda del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico

Estados Unidos aborda del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico

Cortesía @DeptofWar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.— Estados Unidos ejecutó una operación militar de interdicción y abordaje del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico, tras una persecución que comenzó semanas atrás en el Mar Caribe, informó en un comunicado oficial del Departamento de Guerra.

La acción, descrita por el Pentágono como un ejercicio de “derecho de visita”, constituye un nuevo paso en la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para aplicar una “cuarentena marítima” destinada a interceptar buques sancionados que transportan crudo de países bajo embargo.

Lee además
Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 
CONFLICTO

Irán defiende que Omán acoja negociaciones con EEUU: "No hubo acuerdo" para reunirse en otro lugar"
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente (Donald) Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo abordamos”, afirmó el Departamento de Guerra, dirigido por Pete Hegseth. “Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo”, agregó la institución.

Abordaje en plena luz del día

Aunque el comunicado del Pentágono mencionó que la operación ocurrió “durante la noche”, el material gráfico divulgado muestra lo contrario: las imágenes revelan un abordaje efectuado a plena luz del día en coordenadas del Océano Índico, según señaló Infobae.

En un video difundido por las autoridades se observa a soldados estadounidenses ascendiendo a un helicóptero, que luego sobrevuela la estructura del Veronica III antes de que el personal militar descienda a la cubierta con equipos tácticos. Otras tomas exhiben a los efectivos asegurando el petrolero mientras naves de apoyo lo flanquean por ambos costados.

La posición del buque fue confirmada por analistas de LSEG Vessel Tracker, quienes verificaron su ubicación más reciente el 15 de febrero de 2026 y corroboraron la identidad del tanquero mediante el análisis de su silueta, grúas y patrones de pintura, coincidentes con archivos previos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeptofWar/status/2022997870061011067&partner=&hide_thread=false

De fugitivo en el Caribe a objetivo prioritario

El Veronica III había sido señalado como uno de los buques que desafiaron el bloqueo establecido por Trump en las costas venezolanas a principios de año. Semanas atrás logró huir del Mar Caribe, intentando perder el rastro de las autoridades estadounidenses al dirigirse hacia el hemisferio oriental.

Desde entonces, explicaron fuentes citadas por Infobae, se convirtió en un objetivo prioritario para la Marina y la Guardia Costera dentro de una serie de incautaciones de alto perfil ejecutadas fuera de aguas territoriales estadounidenses.

La operación se enmarca en la política de “cuarentena” ordenada por Trump en diciembre de 2025, una medida dirigida a interrumpir las rutas logísticas empleadas por la llamada “flota fantasma”: petroleros que recurren a cambios de bandera, nombres ficticios y transpondedores desactivados para transportar petróleo sancionado.

Redes de traslado de crudo iraní y venezolano

Registros marítimos también vinculan al Veronica III con redes de traslado de crudo iraní y venezolano utilizando diversos alias para evitar controles internacionales.

Analistas consultados por Infobae interpretan la incautación en la región INDOPACOM como un mensaje claro de la Casa Blanca respecto a su disposición a ejercer poder naval en cualquier punto del planeta para hacer cumplir sus políticas de seguridad nacional. “Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, advirtió el Departamento de Guerra.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado resistencia por parte de la tripulación ni heridos durante la operación. El destino final del cargamento y del buque permanece bajo evaluación, mientras el Veronica III es escoltado hacia un puerto no especificado bajo control estadounidense.

FUENTE: Con información de Infobae

Temas
Te puede interesar

Trump advierte a Irán que activará "segunda fase" si no acepta negociaciones nucleares

Irán confirma segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra

Exmilitar venezolano acusado de tortura permanece detenido en Krome mientras víctimas buscan frenar su deportación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista general del parqueo donde se encuentra la cafetería La Lunita.
OPERATIVO FEDERAL

Redada policial termina con el cierre del bar La Lunita en Hialeah

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"

La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela. 
VENEZUELA

Para una verdadera ley de amnistía hay que cambiar hasta los jueces

El chavismo excarceló a 17 presos políticos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en la madrugada de este 14 de febrero. Dentro del grupo están los sindicalistas José Elías Torres, y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña
DDHH

Régimen venezolano excarcela a otros 17 presos políticos: quedan 644

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
BAJO INVESTIGACIÓN

Agente de la policía de Miami-Dade arrestado en investigación por presunto delito de naturaleza sexual

Te puede interesar

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 
POLÍTICA EXTERIOR

Irán confirma segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

Czestochowa, Polonia.
TURISMO

Czestochowa, tranquila ciudad con poderoso espíritu

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"