martes 20  de  enero 2026
POLÍTICA

María Corina Machado gana respaldo de Trump en el rediseño político de Venezuela

Trump destacó el liderazgo de la Nobel de la Paz y dejó abierta la posibilidad de un rol clave en la transición venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever este martes su interés en involucrar a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el futuro político de Venezuela, tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro y en medio del proceso de reconfiguración del poder en el país sudamericano.

Las declaraciones se produjeron días después de la reunión que Trump sostuvo con Machado en la Casa Blanca, posterior a la operación militar estadounidense de principios de enero, que derivó en la captura de Maduro y marcó un punto de quiebre en el régimen chavista.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"
una semana en la diplomacia de trump
OPINIÓN

Una semana en la diplomacia de Trump

“Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella y quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, expresó Trump durante una conferencia de prensa en la que presentó el balance de su primer año de gestión tras su regreso a la Casa Blanca.

"Compromiso único"

El pronunciamiento del mandatario estadounidense coincidió con la reciente entrega simbólica a Trump de la medalla del Premio Nobel de la Paz que Machado recibió semanas antes en Oslo, en reconocimiento a su “compromiso único con la libertad”. La Fundación Nobel aclaró posteriormente que el galardón es personal, intransferible e irrevocable.

Trump también se refirió a Venezuela en términos críticos, al asegurar que una de las razones de su rechazo hacia el país fue que el régimen chavista “abrió sus cárceles” para enviar criminales a Estados Unidos, una acusación reiterada por su administración en el marco de la crisis migratoria regional.

"Inversión estratégica"

No obstante, el presidente afirmó que “le encanta Venezuela” y sostuvo que las autoridades que hoy controlan el poder en Caracas, encabezadas por la cabecilla del régimen chavista Delcy Rodríguez, han mantenido una relación de trabajo con Washington tras la salida de Maduro.

En ese contexto, Trump destacó el interés de empresas estadounidenses en el sector energético venezolano. “Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas. Venezuela tiene más petróleo que incluso Arabia Saudí”, afirmó, al destacar el papel estratégico del país en la nueva etapa política que se abre tras el colapso del chavismo.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

¿La estrategia de Trump para la transición en Venezuela puede funcionar en Cuba?

María Corina Machado denuncia en la OEA que no es "real" la liberación de presos políticos

Más de 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez, mientras casi 80% votaría por María Corina, según encuesta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

Te puede interesar

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba

Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.  video
ACCIDENTE

Al menos 20 heridos ​t​ras ​el c​hoque de un tren con un muro de contención que cayó a la vía

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026