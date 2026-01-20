María Corina Machado gana respaldo de Trump en el rediseño político de Venezuela

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever este martes su interés en involucrar a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el futuro político de Venezuela, tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro y en medio del proceso de reconfiguración del poder en el país sudamericano.

Las declaraciones se produjeron días después de la reunión que Trump sostuvo con Machado en la Casa Blanca, posterior a la operación militar estadounidense de principios de enero, que derivó en la captura de Maduro y marcó un punto de quiebre en el régimen chavista.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella y quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, expresó Trump durante una conferencia de prensa en la que presentó el balance de su primer año de gestión tras su regreso a la Casa Blanca.

"Compromiso único"

El pronunciamiento del mandatario estadounidense coincidió con la reciente entrega simbólica a Trump de la medalla del Premio Nobel de la Paz que Machado recibió semanas antes en Oslo, en reconocimiento a su “compromiso único con la libertad”. La Fundación Nobel aclaró posteriormente que el galardón es personal, intransferible e irrevocable.

Trump también se refirió a Venezuela en términos críticos, al asegurar que una de las razones de su rechazo hacia el país fue que el régimen chavista “abrió sus cárceles” para enviar criminales a Estados Unidos, una acusación reiterada por su administración en el marco de la crisis migratoria regional.

"Inversión estratégica"

No obstante, el presidente afirmó que “le encanta Venezuela” y sostuvo que las autoridades que hoy controlan el poder en Caracas, encabezadas por la cabecilla del régimen chavista Delcy Rodríguez, han mantenido una relación de trabajo con Washington tras la salida de Maduro.

En ese contexto, Trump destacó el interés de empresas estadounidenses en el sector energético venezolano. “Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas. Venezuela tiene más petróleo que incluso Arabia Saudí”, afirmó, al destacar el papel estratégico del país en la nueva etapa política que se abre tras el colapso del chavismo.

