Venezuela oficializa a Oswaldo Vizcarrondo como su seleccionador absoluto

El exjugador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, habla durante una conferencia de prensa, el 14 de abril de 2025.

CARACAS.- Venezuela oficializó el martes al exdefensor vinotinto Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto de cara al próximo ciclo mundialista tras el fracaso en la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Vizcarrondo, de 41 años, se desempeñó como entrenador interino luego del despido del argentino Fernando "Bocha" Batista a raíz del fracaso de la Vinotinto para clasificarse a la cita que Estados Unidos , Canadá y México organizarán entre junio y julio próximos.

FÚTBOL Infantino defiende el precio de las entradas del Mundial y presume de alta demanda

Lo asistirá Cléber Xavier, que fue asistente técnico de Tite en la selección de Brasil en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, además de técnico en propiedad del Santos de Sao Paulo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Vinotinto (@selevinotinto)

"Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Esto es un proyecto a largo plazo", dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez. "Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta".

Como interino, Vizcarrondo solo dirigió a la absoluta en una oportunidad: derrota 1-0 en un amistoso frente a Argentina en Miami, en octubre pasado.

Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, Vizcarrondo asume la selección principal tras dirigir los combinados Sub-17 y Sub-20.

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial.

Senegal recibe a sus campeones por todo lo alto

Los jugadores de la selección de Senegal, flamantes campeones de África tras vencer a Marruecos el domingo, iniciaron su desfile triunfal por Dakar, donde decenas de miles de personas aclamaron a los 'Leones de la Teranga".

La comitiva de los campeones proseguía lentamente este martes por la tarde su itinerario en autobús por los barrios más populares de la capital, en medio de un estruendo de vuvuzelas, cláxones de coches y motos, y cánticos de una masa de aficionados con los colores verde, rojo y amarillo de la bandera del país, constataron periodistas de la AFP.

La victoria de Senegal (1-0 en la prórroga) el domingo en Rabat ante Marruecos, la segunda de la historia del país en Copa de África, desató la alegría y el orgullo por todo el país.

Los héroes de Rabat iban relevándose para levantar el trofeo sobre un autobús descapotado.

FUENTE: AFP