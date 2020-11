EEUU reconoce gravedad de la represión en Cuba

Cinco contenedores siguen retenidos en el puerto del Mariel por el gobierno castrista, que se ha negado a entregarlos a los destinatarios pese a las innumerables denuncias desde dentro y fuera de Cuba.

El artículo de Cubanet cita que la funcionaria estadounidense recalcó que el gobierno de EEUU “autoriza regularmente la exportación de volúmenes masivos de productos agrícolas, medicinas, equipos médicos y bienes humanitarios, que llegan a Cuba desde 1992 con el objetivo de ayudar al pueblo cubano” contrario al discurso oficialista del régimen castrista.

“Solo en 2019 se exportaron 3.7 millones de dólares en medicinas y suministros médicos a Cuba para apoyar al pueblo” respondió a Cubanet.

Tekack, el pasado mes de agosto culminó dos años de trabajo al frente de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, donde se desempeñó como Encargada de Negocios, el más alto cargo en la sede diplomática.

También señaló que la retención de la ayuda humanitaria en Mariel es solo un ejemplo más, particularmente pernicioso, de que “el régimen está realmente dispuesto a permitir que los cubanos sufran”.

Así mismo, resalta Cubanet, Tekach se refirió alcomunicado oficial que la corporación financiera Fincimex emitió el pasado viernes sobre el cierre, el próximo lunes 23 de noviembre, de las 407 sucursales que la empresa estadounidense Western Union tiene en Cuba. En el documento, La Habana atribuyó al Gobierno de EE.UU. la “responsabilidad única y exclusiva” de la interrupción del servicio de remesas.

“El régimen sabe exactamente lo que tiene que hacer, y sabe que existen canales para las remesas que no son a través de las Fuerzas Armadas, que usa estos recursos para oprimir al pueblo, y para oprimir pueblos en otras tierras también”, declaró.

“Todos sabemos que las remesas han fluido a Cuba a través de muchos canales por años y por décadas, no me corresponde avalar ningún método en particular, pero sí podemos enfatizar que se está viendo una multiplicación de métodos para el envío de remesas, y las opciones siguen creciendo en variedad”, explicó Tekach.

Finalmente, la funcionaria, en el escrito de Cubanet, hizo especial énfasis en el aumento de la represión en la Isla durante las últimas semanas, “lo que está pasando en Cuba con respecto a la opresión se mantiene en niveles horrorosos y es alarmante, estamos viendo tragedias de derechos humanos en video, online, en las caras de las víctimas, en sus cicatrices, y en las lágrimas de sus seres queridos; y lo estamos viendo todos los días”.

La funcionario estadounidense Mara Tekach aseguró que "La represión en Cuba es horrorosa y alarmante"

Al respecto, reclamó que el mundo no puede apartar la mirada, y llamó a la prensa internacional a no silenciar lo que está pasando.