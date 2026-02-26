jueves 26  de  febrero 2026
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Inauguran moderna planta de reciclaje en Pembroke Pines, sur de Florida

La nueva planta de reciclaje de $90 millones que procesará 275.000 toneladas al año de Broward, Miami-Dade y Palm Beach

Tara J. Hemmer es vicepresidenta sénior y directora de sostenibilidad de Waste Management

Waste Management, INC
Vista de la nueva planta de reciclaje de Pembrok Pine.

Waste Management, Inc
Selección de los materiales para reciclarlos.&nbsp;

Waste Management, Inc
Maquinaria utilizada para reciclar los deshechos en la nueva planta.&nbsp;

Waste Management, Inc
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Waste Management inauguró oficialmente su nueva planta de reciclaje en el oeste de Pembroke Pines, en Broward County, una instalación de $90 millones diseñada para procesar hasta 275.000 toneladas de material al año, a un ritmo de 60 toneladas por hora, fortaleciendo la infraestructura ambiental del sur de Florida.

Noventa millones para impulsar el reciclaje en Broward

La empresa Waste Management (WM) presentó oficialmente su nueva instalación de 127.000 pies cuadrados en el oeste de Pembroke Pines, detrás de la U.S. 27. La planta está diseñada para convertirse en uno de los centros de reciclaje más grandes del país.

Con capacidad para reciclar 275.000 toneladas de material cada año, el sistema puede procesar aproximadamente 60 toneladas por hora, atendiendo residuos provenientes de los condados de Broward, Miami-Dade, Monroe y Collier.

PLANTA DE RECICLAJE
Vista de la nueva planta de reciclaje de Pembrok Pine.

Tecnología avanzada para clasificar aluminio, cartón y plásticos

El proceso de la nueva planta se inicia cuando los camiones descargan los materiales reciclables, que son transportados por cintas mecánicas hacia un sistema automatizado de clasificación.

Imanes industriales separan metales, mientras que pantallas ópticas con inteligencia artificial identifican distintos tipos de plásticos, fibras, cartón y aluminio. Posteriormente, los materiales son compactados en grandes pacas que luego se venden a compañías manufactureras para su reutilización en nuevos productos.

Dentro de la planta también opera una sala educativa en el segundo piso, desde donde visitantes pueden observar el proceso completo a través de paneles de vidrio.

Captura de pantalla 2026-02-26 a la(s) 10.39.28a.m.
Selección de los materiales para reciclarlos.

El reto: subir el nivel de reciclaje en Broward

Actualmente, solo alrededor del 32% de los residentes de Broward recicla, cifra muy por debajo del objetivo estatal del 75%. Autoridades locales consideran que la nueva planta ayudará a recuperar la confianza pública en el sistema de reciclaje, luego de años marcados por altos costos y contaminación en los materiales.

Funcionarios han señalado que contar con instalaciones modernas y centralizadas es clave para evitar que las ciudades incurran en gastos excesivos enviando residuos a distintos puntos del estado.

reciclaje
Maquinaria utilizada para reciclar los deshechos en la nueva planta.

Waste Management

La compañia Waste Management, a través de sus subsidiarias, presta soluciones ambientales a clientes residenciales, comerciales, industriales y municipales en Estados Unidos y Canadá. La compañía ofrece servicios de recolección, incluyendo la recogida y transporte de residuos y materiales reciclables desde su punto de origen hasta estaciones de transferencia, instalaciones de recuperación de materiales (MRF) o sitios de disposición final.

Además, posee y opera estaciones de transferencia, así como vertederos donde desarrolla y gestiona sistemas de captura de gas. Ese gas de vertedero es convertido en gas natural renovable y utilizado para generar electricidad, reforzando su enfoque en sostenibilidad y energía limpia.

Impacto regional en el sur de Florida

Además de fortalecer la capacidad operativa, la planta de Waste Management busca servir como herramienta educativa para escuelas y comunidades del sur de Florida, promoviendo una cultura de reciclaje más activa y transparente.

El objetivo es demostrar que el reciclaje sí funciona y que los materiales realmente reciben una segunda vida en el mercado industrial.

[email protected]

