Gobierno de Bolivia activa puente aéreo para abastecer hospitales en medio de bloqueos y crisis política

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , saluda durante una visita a Carreras tras la reapertura de una carretera, luego de las protestas que exigen su renuncia, en el departamento de La Paz , Bolivia, el 5 de junio de 2026.

LA PAZ - El Gobierno de Bolivia informó este viernes que logró trasladar seis toneladas de oxígeno medicinal líquido a hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto mediante un puente aéreo, en medio de los bloqueos de carreteras y las protestas que mantienen en tensión a varias regiones del país.

La ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, indicó que el suministro permitirá garantizar el abastecimiento de los centros de salud durante los próximos cinco días, mientras persisten las dificultades para el transporte terrestre de insumos médicos.

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Puente aéreo evita desabastecimiento en hospitales

Según explicó la funcionaria, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada del viernes como parte de las medidas de contingencia adoptadas por las autoridades para mantener la atención médica en ambas ciudades.

"Este volumen permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días", señaló Flores Zambrana en un comunicado oficial.

El Ministerio de Salud destacó que el oxígeno medicinal es un recurso esencial para pacientes en unidades de cuidados intensivos, emergencias, quirófanos, neonatología y otras áreas hospitalarias de alta complejidad.

Las autoridades aseguraron que continuarán monitoreando la situación para garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos y recursos considerados críticos para el funcionamiento del sistema sanitario.

Bloqueos agravan la crisis en Bolivia

La operación se produce en medio de una ola de protestas y bloqueos que afecta distintas regiones del país desde hace varias semanas.

Las movilizaciones, impulsadas por organizaciones sindicales, campesinas y sectores sociales, comenzaron con reclamos relacionados con el deterioro de las condiciones económicas, el aumento del costo de vida y la escasez de combustibles.

Sin embargo, con el paso de los días, diversos grupos radicalizaron sus demandas y comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un contexto marcado por la creciente tensión política y social.

Crece la presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz

La crisis ocurre mientras Bolivia enfrenta dificultades económicas derivadas de la escasez de divisas, problemas de abastecimiento y una desaceleración de la actividad productiva.

Los bloqueos de carreteras han afectado el transporte de alimentos, combustibles e insumos médicos, aumentando la presión sobre las autoridades para encontrar una salida al conflicto.

El gobierno sostiene que las medidas de contingencia buscan evitar una afectación mayor a la población, especialmente en sectores sensibles como la salud, mientras continúan los esfuerzos para restablecer la circulación y reducir el impacto de las protestas.

FUENTE: Con información de Europa Press