EEUU revoca el visado de la embajadora de Brasil tras nuevas tensiones diplomáticas

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos revocó el visado de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en una nueva escalada de las tensiones diplomáticas entre ambos países, luego de que las autoridades brasileñas retrasaran la aprobación del candidato de la Administración Trump para encabezar la embajada estadounidense en Brasilia.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la decisión, aunque precisó que la diplomática no será expulsada del país y que su visado será restituido una vez que Brasil conceda el beneplácito a Daniel Pérez como nuevo embajador de Estados Unidos.

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La medida profundiza el deterioro de las relaciones bilaterales, marcado en las últimas semanas por desacuerdos sobre asuntos diplomáticos y el proceso electoral brasileño, a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Escalada diplomática

La Administración Trump solicitó el beneplácito para designar a Daniel Pérez como su representante en Brasilia, pero presentó la petición un mes después de anunciar públicamente el nombramiento, un procedimiento que, según el diario brasileño Folha de S.Paulo, generó malestar en el Palacio de Planalto.

Washington decidió responder con la revocación del visado de la embajadora brasileña, aunque aclaró que se trata de una medida temporal vinculada al proceso de acreditación diplomática.

Brasil negó el ingreso a funcionarios estadounidenses

La decisión estadounidense se produce pocos días después de que Brasil negara el visado a dos funcionarios del Departamento de Estado que tenían previsto viajar al país.

En un primer momento, Washington aseguró que la misión tenía como propósito abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el proceso electoral brasileño.

Sin embargo, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las solicitudes de ingreso al considerar improcedente la visita y sostuvo que los funcionarios pretendían mantener reuniones con autoridades electorales para tratar asuntos relacionados con las elecciones presidenciales de octubre, una actuación que Brasil interpretó como una injerencia en asuntos internos.

El episodio incrementó las fricciones entre ambos gobiernos y abrió un nuevo frente de tensión diplomática, que ahora se profundiza con la decisión de Washington de revocar el visado de la representante brasileña.

FUENTE: Con información de Europa Press/EFE