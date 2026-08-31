EEUU y Brasil retoman diálogo por aranceles tras llamada entre Lula y Trump

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.

WASHINGTON — Estados Unidos y Brasil retomaron este lunes el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

Estados Unidos aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por prácticas comerciales desleales y otras infracciones que Brasilia niega.

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El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre, afirmó que los aranceles adicionales que Estados Unidos le impuso a Brasil fueron una respuesta de Washington a la política exterior agresiva del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lula consiguió con sus agresiones y sus insultos que Estados Unidos sancionara a Brasil con aranceles adicionales", afirmó el candidato presidencial por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una entrevista a la red de televisión Globo.

Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó Brasilia.

Sin avances

El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono "amistoso" y "cordial", según el gobierno brasileño.

Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles "tienen base en la mentira" y, según él, el republicano "reconoció" sus argumentos.

Los ministros Vieira y Rosa "reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil", señaló Brasilia este lunes.

Ambas partes acordaron volver a reunirse "a nivel ministerial en fecha oportuna", sin avances concretos por ahora.

¿Beneficio electoral?

Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El senador, al que las encuestas señalan como el principal rival de Lula en las presidenciales y que aparece en algunos sondeos técnicamente empatado con el líder izquerdista en una eventual segunda vuelta, afirmó que compartió su teoría con las autoridades estadounidenses con las que conversó para intentar revertir las sanciones.

"Le dije que me parece que Lula las está provocando (las sanciones). Ataca Estados Unidos y ataca a (el secretario de Estado estadounidense, Marco) Rubio, y seguramente estaba buscando un beneficio electoral con eso", dijo.

Bolsonaro hizo alusión a diferentes declaraciones en las que el mandatario brasileño se ha referido a Rubio como un "latinoamericano frustrado" que "odia" América Latina y Brasil.

FUENTE: Con información de AFP y EFE