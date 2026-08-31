lunes 31  de  agosto 2026
Licencia

EEUU anuncia el cierre de 110 escuelas de manejo por graduar a conductores sin dominio del inglés

El Departamento de Transporte ha eliminado de sus registros a más de 8.000 escuelas de formación que consideró no cualificadas

Camiones cargados de mercancía cruzan el puente Ambassador que conecta Windsor, Canadá, con Detroit, Michigan.

Camiones cargados de mercancía cruzan el puente Ambassador que conecta Windsor, Canadá, con Detroit, Michigan.

AFP
Camiones que transportan mercancías.

Camiones que transportan mercancías.

Pexels
Por Julián Varela

WASHINGTON — El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este lunes el cierre "de emergencia" de 110 escuelas de manejo para conductores comerciales por graduar a chóferes que no dominan el inglés.

"Se trata de escuelas responsables de 5.000 de las infracciones relacionadas con el dominio del inglés, es decir, es obligatorio hablar inglés para operar un vehículo comercial", detalló en una rueda de prensa Duffy, quien recordó que esa normativa lleva "décadas vigente".

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Según el funcionario, "existen escuelas que conocen la regla pero aun así aprueban a alumnos que no hablan el idioma".

"Mediante un análisis de datos, hemos identificado 110 escuelas que, a día de hoy, presentan las mayores irregularidades. Esas escuelas han sido clausuradas", reiteró Duffy.

Más cierres de escuelas

El secretario de Transporte estadounidense agregó que han cerrado otros 160 centros "que certifican estar cualificados para formar a conductores de camiones, pero que carecen del espacio adecuado para que un aspirante a conductor se suba al camión, maniobre entre conos y realice giros".

"Cuentan con instructores sin licencia, es decir, personas no certificadas que supuestamente forman a los nuevos conductores para circular por las carreteras estadounidenses, y a menudo ni siquiera disponen de aulas", advirtió.

Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha impulsado una estrategia para regular la expedición de permisos de conducir para vehículos comerciales.

Cancelan licencias

En un año y medio, el Departamento de Transporte de EEUU ha retirado de las carreteras a más de 28.000 conductores sin dominio del inglés y ha obligado a los estados a cancelar más de 30.000 licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros, según datos oficiales.

También ha eliminado de sus registros a más de 8.000 escuelas de formación que consideró no cualificadas.

En julio pasado, la entidad anunció una colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional "para intensificar la lucha contra las prácticas fraudulentas e ilegales" en los centros de capacitación para conductores comerciales.

El Gobierno republicano informó en febrero que exigirá que todos los conductores de camión y autobús en el país presenten sus exámenes para obtener su licencia de conducción en inglés.

Esta regla anula las posibilidades que brindaban múltiples estados de presentar el examen escrito en otro idioma, entre ellos Florida y California, este último con exámenes en al menos 20 idiomas.

FUENTE: Con información de EFE

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