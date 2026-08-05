miércoles 5  de  agosto 2026
SEGURIDAD

EEUU suspende temporalmente las importaciones de aguacate de México por alerta de violencia

Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de EEUU en el estado de Michoacán han sido suspendidas

Aguacates en exhibición en un supermercado.

Aguacates en exhibición en un supermercado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — Una alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos en México obligó a suspender temporalmente las certificaciones de aguacate en Michoacán, lo que dejó paralizadas las exportaciones del fruto hacia el mercado estadounidense, informó este miércoles la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam).

La Embajada estadounidense informó que, a partir del 5 de agosto, suspendió las actividades de su personal agrícola en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

Lee además
Soldado del Ejército de México en medio de un operativo.
NARCOTRÁFICO

Detienen en México a jefe regional de una facción del Cartel de Sinaloa, tras condena de Zambada
Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
JUSTICIA

México: Otro frente contra presidente de Miss Universo por presunto lavado de dinero

La medida afecta a los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportar aguacate.

"Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto", señaló la sede diplomática en una alerta, sin precisar la naturaleza, ubicación o destinatario de esa amenaza.

Alerta

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

Apeam informó que su Consejo Directivo y su director general se trasladaron a Ciudad de México para reunirse con autoridades y buscar medidas que atiendan la situación y reduzcan las afectaciones a la industria.

Según la organización, el USDA autorizó únicamente a procesar la fruta recibida el 4 de agosto, cuya recepción se realizó en presencia de un oficial regulatorio estadounidense.

La fruta recibida este miércoles podrá ser descargada, pero no procesada, mientras no esté autorizado el embarque de aguacate para la exportación.

La asociación aseguró que mantiene comunicación con la coordinación del USDA y que informará de cualquier cambio, aunque no precisó la duración de la suspensión ni el hecho concreto que originó la alerta.

De acuerdo con Apeam, entre el 5 y el 31 de enero de este año se enviaron a Estados Unidos 127.000 toneladas de aguacates, superando las 114.000 toneladas del mismo período exportadas en 2025.

Además, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de México, los productores mexicanos enviaron 501.824 toneladas de aguacate entre enero y abril del año en curso, 370.551 toneladas más que las exportadas durante el mismo periodo del año anterior.

Antecedentes

El episodio de hoy tiene como antecedentes dos interrupciones por motivos de seguridad.

En febrero de 2022, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (Aphis) pausó las inspecciones después de que un oficial estadounidense que trabajaba en Uruapan recibiera una amenaza en su teléfono oficial.

Las labores se reanudaron seis días después, tras establecerse medidas para proteger a los inspectores y recuperar las certificaciones requeridas para comercializar el aguacate michoacano en Estados Unidos.

En junio de 2024, Washington volvió a suspender las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos temporalmente mientras realizaban labores oficiales.

Las inspecciones comenzaron a reanudarse gradualmente días después y los gobiernos de Michoacán y Estados Unidos acordaron un modelo permanente de seguridad para el personal de Aphis encargado de certificar ambos frutos.

Hasta ahora no se ha informado cuándo se normalizarán las labores de empaque y embarque.

FUENTE: Con información de

Temas
Te puede interesar

La cifra de inmigrantes mexicanos en EEUU cae un 5% por primera vez desde 1980

¿Hasta dónde puede llegar la presión de EEUU hacia el régimen cubano?

Familias del sur de México huyen de la violencia hasta la frontera norte con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alfie Fanjul (izq.) y Raysa Herrera (der.) posan en el Lois Pope Life Center de la Universidad de Miami durante una cena benéfica a favor del Miami Project To Cure Paralysis, el 21 de marzo de 2006 en Miami, Florida. 
LUTO

Muere Alfonso "Alfy" Fanjul, el empresario cubanoamericano que reconstruyó un imperio azucarero tras el exilio

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local.
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados