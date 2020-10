"El cambio llegará a Venezuela", asegura Leopoldo López

Después de pasar tres años preso en una prisión militar en las afueras de Caracas, a López se le dio casa por cárcel en 2018. En abril de 2019, lideró junto al presidente encargado del país, Juan Guaidó, un alzamiento junto a un grupo de militares, pero no tuvieron éxito, tras lo cual López se trasladó a la Embajada de España en Caracas, donde estaba en calidad de huésped.

“Cuando llegué a prisión sabía que el campo de mi batalla por la libertad, que es también la lucha de millones en Venezuela, tomaría un escenario diferente. Yo recorrí Venezuela. A mí me gusta la política en términos de estar cerca de la gente, pero sabía que eso iba a cambiar, sabía que la lucha estaría en mi cabeza. Decidí que necesitaba hacer algo para enfrentar lo que venía. Elaboré un método que consistía en poner en práctica tres cosas básicas: cuidar de mi mente, cuidar de mi cuerpo y cuidar mi espíritu. Desarrollé una rutina, necesitas disciplina”, manifestó López en la entrevista que concedió en exclusiva al actor Ethan Hawke y que fue publicada este lunes en el canal de Youtube de Oslo Freedom Forum.

El político señaló que mantiene la idea de que Venezuela podrá superar la dictadura. “Si no tienes la idea no puedes comprometerte con ella, tener la seguridad de que lograremos superar esto y que el cambio llegará a Venezuela. Habrá libertad en Venezuela. No puedo decirte que va a pasar en una semana, o un mes, en un año o dos, pero te puedo asegurar que continuaremos luchando”, reseñó El Nacional.

López relató la tragedia que vive Venezuela, que "ha visto el éxodo más grande en la historia del continente americano. Hoy, ese éxodo, esa migración masiva solo puede ser comparada con lo que ocurre en Siria. La migración forzada en Venezuela puede equipararse a la de Siria, lo que te da una idea de lo que está pasando en términos con la gente y su visión sobre el futuro en Venezuela".

Se refirió a los índices de pobreza en el país caribeño que se "han incrementado hasta un 90%" y la pobreza extrema en más de un 50%. "Dos tercios de la niñez en Venezuela no tiene cómo alimentarse tres veces al día. Esto es en uno de los países más ricos del mundo”, señaló.

Sobre lo que sigue luego que lograra evadir a la dictadura de Maduro, López afirmó que su camino seguirá siendo el contacto con la gente y organizar a las personas, y que la respuesta a la salida de la dictadura será a través de unas elecciones justas y libres.

"Te cuento una anécdota: la semana pasada hubo protestas en Venezuela en pueblos muy pobres que solían estar alineados con el partido de la dictadura, y la gente salió. Eran miles protestando, gritando ‘tenemos hambre, queremos libertad’. Mi punto con esto es que la gente sabe que, para alimentarse, para lograr algún cambio, debemos ser libres. En Venezuela no tenemos prensa libre, no podemos enviar un mensaje de cambio para que la gente lo vea por la televisión o lo escuche en la radio, así que necesitamos a la gente en las redes sociales, que es el único medio de hacer llegar el mensaje. Tú preguntas ¿cómo queremos lograr todo esto? La respuesta: elecciones justas y libres. Es un largo camino hacia la libertad".