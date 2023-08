"El Chapo" escribió una carta de su puño y letra al juez Cogan para informarle que su abogada, Mariel Colón, le enviaría unos documentos relacionados a su caso escritos en idioma español. Guzmán señaló en la misiva que Colón fue a la cárcel el 20 de junio pasado para entregarle unos documentos, pero que no pudo ser posible porque los custodios no se los hicieron llegar porque estaban en español.

"Señor juez, aquí en la cárcel saben que no sé inglés y los fiscales que están al frente del proceso siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, escribió "El Chapo" a Cogan.

Los documentos a los que se refiere Guzmán contienen información sobre un recurso usado por un reo en EEUU que pidió su liberación con el argumento de que su sentencia violó las leyes estadounidenses, informó elpais.com.

Señaló que el comportamiento del personal de la cárcel es "a consciencia y de mala fe contra mi persona" y añadió que le impiden el contacto con su abogada bajo el argumento de que "se fugó de prisión en México". "Es una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías", indicó.

El exjefe del Cártel de Sinaloa se fugó dos veces de cárceles mexicanas: Puente Grande, en 2001 y Altiplano, en 2015.

Guzmán pidió al juez Cogan que intervenga para que su correspondencia no sea retenida. “Señor juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que, por favor, me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita”, reseñó Milenio.

Y agregó: “con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene, y ellos saben que están violando el derecho del preso. Escribo desde la cárcel y a través de mi abogada, por la razón que están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada. También gracias de antemano, le agradezco”,

Guzmán también denunció que no se le han proporcionado las transcripciones en español de los testimonios presentados en su contra durante el juicio, a pesar de que su abogada los envió hace dos años.

"El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua en EEUU por delitos vinculados al narcotráfico en febrero de 2019. Posteriormente, en enero de 2022, un tribunal de apelaciones de EEUU confirmó la sentencia de Cogan, luego que la defensa introdujera un recurso para anular el juicio. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, en Manhattan, concluyó que "el juez Brian Cogan (instructor del caso) realizó un juicio de tres meses diligente y justo".

FUENTE: Con información de Milenio.com / elpais.com