¿El espionaje del régimen cubano una amenaza para EEUU?

Votantes marcan sus boletas en la First Presbyterian Church el martes, 3 de noviembre del 2020, en Stamford, Connecticut.

En ese sentido, un funcionario de ODNI afirmó que Cuba “está llevando a cabo operaciones de influencia localizadas” cuyo objetivo está dirigido a los candidatos estadounidenses que son contrarios al régimen comunista de La Habana, en el poder hace 65 años.

El Departamento de Estado dijo a Radio Martí que no tolerará ningún esfuerzo dirigido a interferir en las elecciones de Estados Unidos. “La inclusión de Cuba en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre Amenazas Extranjeras en las elecciones de Estados Unidos es el resultado de que el régimen cubano apuntará a candidatos en el sur de la Florida”, que trabajan en función de mantener las sanciones estadounidenses al régimen de la isla, dijo un portavoz de esa oficina.

El funcionario se refiere al informe que en diciembre la ODNI presentó en torno a las “Amenazas Extranjeras a las Elecciones de EEUU 2022”. El documento, redactado en diciembre de 2022 y desclasificado un año más tarde, acusa a Cuba y otros países de haber intentado interferir en las elecciones del estado de Florida.

En el sur de la Florida, ubicada a solo 90 millas de Cuba reside la mayor comunidad de cubanos. El informe indica que la isla comunista está nuevamente intentando influir en los comicios próximos como lo hizo hace dos años.

El reporte en cuestión señala que el régimen de la isla intentó desacreditar a candidatos al Congreso y la gobernación en el estado de Florida. "La Habana probablemente quería hacer avanzar sus metas en política internacional, lo que incluye remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Estado Patrocinador de Terrorismo" y que un objetivo del régimen fue "denigrar a ciertos candidatos de EEUU en la Florida".

La infiltración, asunto de vieja data

Para Poblete, la interferencia del régimen en los comicios y la infiltración de los aparatos de inteligencia en la comunidad cubana y sus organizaciones, “no es un asunto nuevo”.

Poblete, que se especializa en temas de seguridad nacional e internacional, dijo que el régimen no solo busca infiltrar a la comunidad del sur de Florida a través de sus organizaciones, “el reporte dice que funcionarios cubanos han trabajado para tener relaciones con los medios de comunicación estadounidenses, que tienen opiniones críticas sobre los críticos de La Habana en el Congreso”.

Un ejemplo, apuntó Poblete, es también la “red de cuentas en redes sociales, casi con certeza vinculada de manera encubierta a Cuba", cuya función es amplificar contenidos que buscan desacreditar la política estadounidense.

Agregó que muchas de esas cuentas aparentan tener una línea conservadora y para el jurista “siempre hay que preguntarse si están tratando de penetrar el exilio cubano aparentando ser conservadores. Es lo primero pensé cuando leí ese reporte”.

La migración, que ha incrementado en los últimos años en la isla debido a la pobreza y la represión, es uno de los factores que podría estar aprovechando el régimen para la infiltración de espías.

“Ha llegado tanto cubano de la isla que han nacido y criado en ese sistema, algunas personas trabajaron para el régimen, conozco gente que trabajó con ETECSA (empresa de telecomunicaciones) y están viviendo en Miami, son cosas que preocupan porque veamos lo que pasó con (el exembajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel) Rocha y Ana Belén Montés (exanalista del Pentágono, condenada por espionaje para Cuba), y la inmigración que ha llegado de la isla, no todos, se ha criado en el sistema, sus vínculos con su familia o con gente del sistema continúa y eso para mí es alucinante".

Rocha, que aparentaba ser un funcionario de línea conservadora, es el caso más reciente descubierto sobre la infiltración cubana en EEUU, espió para ese régimen por más de cuatro décadas, tuvo acceso a información secreta y muy sensible de la política exterior estadounidense con la que habría causado graves daños a los intereses de la nación.

El alcance de los daños aún se desconoce, pero por ahora la atención se ha centrado en dos hechos: su participación en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, y la muerte del líder opositor Oswaldo Payá, víctima de un accidente automovilístico provocado por los aparatos de inteligencia de la dictadura castrista.

Elecciones

Poblete considera que son varios los blancos del régimen. El principal es el intento de desviar el voto para afectar a los candidatos que no le conviene a Cuba para favorecer a quienes abogan por relaciones sin condiciones con la dictadura.

"Esto no es una operación del 2024, esto viene andando por décadas, creyendo que el exilio va a votar por una postura diferente, que va a abogar para quitar las sanciones. Eso no va a pasar, al senador Marco Rubio no lo van a tumbar ni al senador Rick Scott, ni a ningún congresista. El exilio cubano está unido en la política hacia Cuba, que si quieren cambio ya saben lo que tienen que hacer". Se refiere a los cambios de la política en Cuba, libertades públicas y elecciones libres.

Asegura que el blanco no es solo el sur de la Florida, sino también en otras partes del país. "Han perdido a muchos en el Congreso, se les murió no hace mucho de Texas, la representante Sheila Jackson Lee, y Barbarie Lee de California se retira del Congreso. Se ha ido mucha gente que ha apoyado el acercamiento sin condiciones al régimen cubano de la rama de Barack Obama y del ala radical demócrata", apuntó el letrado.

"Creo que está más diseñado para eso, y para influenciar. En Miami lo están utilizando para espiar, para infiltrar organizaciones del exilio, con los medios, lo hicieron con Hermanos al Rescate y mira lo que pasó con ello, penetraron esa organización, y otros blancos son las ONG".

"Lo están haciendo por muchas razones, pero no necesariamente para influenciar en el sur de la Florida sino tratar de crear esa base que tenían en el Congreso y que han ido perdiendo. Pero en Miami no va a tener efecto, los congresistas van a seguir ganando por márgenes buenos, y (el expresidente Donald) Trump ganará Florida con buenos márgenes. Esto está diseñado para influenciar fuera de esa, para contrarrestar en el Congreso.

Para Poblete, la gran pregunta es qué está haciendo la contrainteligencia estadounidense para eliminar el problema. Al mismo tiempo dijo esperar que los fiscales federales sigan con las investigaciones del caso.