jueves 16  de  abril 2026
Economía

El FMI restablece relaciones con Venezuela tras siete años de suspensión

Se espera que el Banco Mundial siga el mismo camino, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para el país, que enfrenta graves dificultades económicas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cifró su previsión de recesión de la economía venezolana en un -8,5 %.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cifró su previsión de recesión de la economía venezolana en un -8,5 %.

(Cortesía: www.panorama.com)
Entre el 20 y el 22 de abril, ministros y banqueros de los 189 países miembros del FMI debatirán los retos de la economía mundial una vez dejada atrás la crisis financiera.
Entre el 20 y el 22 de abril, ministros y banqueros de los 189 países miembros del FMI debatirán los retos de la economía mundial una vez dejada atrás la crisis financiera. (CORTESÍA: El Confidencial)
El Gobierno venezolano inicialmente dio apenas 48 horas para que fueran depositados en los bancos todos los billetes de 100 bolívares que posea la población.
El Gobierno venezolano inicialmente dio apenas 48 horas para que fueran depositados en los bancos todos los billetes de 100 bolívares que posea la población. EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de reconocimiento del gobierno interino, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

"Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez", señaló el FMI en un comunicado.

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La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

Inversión extranjera

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos "debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno".

Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocido por decenas de países alrededor del mundo.

El Banco Mundial siga el mismo camino

El reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Se espera que el Banco Mundial siga el mismo camino, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para el país, que enfrenta graves dificultades económicas.

Las relaciones entre el FMI y Venezuela se rompieron en marzo de 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición —que controlaba el parlamento— como el gobierno legítimo de la nación sudamericana.

Rodríguez fue vicepresidenta de Venezuela hasta principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto dictador Nicolás Maduro en una operación nocturna. Posteriormente, Rodríguez fue nombrada presidenta interina.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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