El legado de Raúl Castro: Nepotismo, narcotráfico, y represión en Cuba

Un ejemplo significativo de la implicación del régimen cubano en actividades ilícitas fue el caso del barco norcoreano Chong Chon Gang, detenido en Panamá en julio de 2013. El Chon Chon Gang fue interceptado por sospechas de actividad ilegal. Cuando se registró el buque, se encontraron más de dos mil kilos de cocaína mientras estaba atracado en el puerto de Balboa. La aprehensión de este barco evidenció la colaboración mutua entre Cuba y Corea del Norte, así como la complicidad de funcionarios cubanos involucrados en el narcotráfico. Las autoridades panameñas arrestaron a la tripulación del barco, compuesta por 35 norcoreanos y dos nacionales cubanos a bordo. Este incidente generó preocupaciones internacionales sobre el tráfico de armas y drogas directamente vinculado a Pyongyang y La Habana.

Un escándalo adicional involucró a varios altos oficiales militares cubanos implicados en redes de narcotráfico, revelado en 2016. El mayor general Arnaldo Ochoa, ejecutado en 1989, había sido acusado de narcotráfico antes de su ejecución. Aunque Ochoa formaba parte del régimen de Fidel Castro, los ecos de su caso se extendieron durante el mandato de Raúl, sugiriendo que el problema persistía dentro de la estructura militar.

Durante este período, Cuba se convirtió en un refugio seguro para los altos líderes de las FARC y el ELN de Colombia vinculados al narcotráfico, con acusaciones y órdenes de arresto internacional. Se documentó que algunas facciones de estos grupos establecieron conexiones con el régimen cubano, generando preocupaciones sobre el uso de la isla como punto de tránsito para las drogas enviadas a Estados Unidos y Europa. Estas organizaciones mantenían vínculos con el régimen de Venezuela, representado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que permitió el fortalecimiento continuo de las redes de narcotráfico que operan en la región, utilizando rutas establecidas para el tráfico de drogas y cooperación en movimientos logísticos.

Raúl Castro también proporcionó apoyo militar e inteligencia a Nicolás Maduro, facilitando la llegada de agentes del G2 de Cuba a Venezuela. Estos agentes han desempeñado un papel crucial en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Maduro, ayudando a consolidar su control total sobre el país. La presencia de estos agentes permitió a Maduro llevar a cabo actividades represivas contra opositores tanto dentro como fuera de Venezuela.

Existen informes documentados sobre la captura y arresto de agentes de inteligencia venezolanos en territorio estadounidense, operando bajo el régimen de Maduro. Estos agentes han sido acusados de realizar actividades de espionaje y vigilancia sobre disidentes y opositores políticos en el exilio. Un caso destacado fue el de un agente identificado como Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos. Saab, un empresario vinculado al régimen, fue acusado de participar en una red de corrupción y lavado de dinero que beneficiaba a Maduro.

Además, el régimen de Maduro, con el apoyo de Cuba, ha sido responsable del secuestro y ejecución de disidentes en varios países sudamericanos. Un caso notable es el de Fernando Alban, un concejal de oposición que fue arrestado en Venezuela y posteriormente encontrado muerto en circunstancias sospechosas en 2018. Su muerte fue ampliamente denunciadacomo un asesinato político, y se sospecha que el régimen de Maduro, con la colaboración de agentes cubanos, estuvoinvolucrado en su ejecución.

Otro caso involucra a los hermanos Rincón, disidentes venezolanos que fueron secuestrados en Colombia en 2017 y se cree que fueron trasladados a Venezuela. Fueron acusados de ser parte de una conspiración contra el régimen, y su paradero sigue siendo desconocido. Tales operaciones se han vuelto comunes en el marco de la colaboración entre los regímenes cubano y venezolano, donde el objetivo es eliminar cualquier disidencia que amenace sus intereses.

Un caso relevante en el ámbito de la inteligencia fue el arresto del ex embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, quien fue acusado de espionaje. Su arresto en 2016 destacó las actividades encubiertas que el régimen cubano estaba llevando a cabo en territorio estadounidense. Además, la espía de inteligencia cubana, Ana Belén Montes, fue condenada en 2002 por espiar en nombre del régimen cubano y fue liberada recientemente, generando preocupaciones sobre el impacto de su regreso y acceso a información sensible.

En este contexto, se han documentado varios ejemplos de envíos de cocaína que se sospecha pertenecen al régimen cubano o están relacionados con él. Otro incidente significativo ocurrió en 2017 cuando la Guardia Costera de EEUU confiscó una embarcación que transportaba casi mil kilos de cocaína en aguas del Caribe. Según las investigaciones, el barco tenía conexiones con redes de narcotráfico que operan en Cuba y estaba asociado con funcionarios del régimen cubano. Este hallazgo subrayó el uso de la isla como un punto estratégico en las rutas del narcotráfico.

Además, en 2018, las autoridades colombianas desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína que estaba directamente vinculado a operaciones de las FARC y se sospechaba que recibía apoyo logístico de Cuba. Este laboratorio podría haber estado utilizando infraestructura cubana para facilitar la producción y envío de cocaína al mercado internacional.

La Administración de Control de Drogas de EEUU documentó que durante el mandato de Raúl Castro, el narcotráfico se intensificó en el Caribe, con Cuba vista como un punto estratégico para el tráfico de drogas. Los informes sugieren que el régimen no solo ignoró estas actividades, sino que, en algunos casos, pudo haber estado involucrado en ellas para obtener beneficios económicos.

Además, el legado de Raúl Castro estuvo empañado por casos de espionaje. Varios agentes cubanos fueron arrestados en Estados Unidos por cargos de espionaje, generando tensiones diplomáticas entre los dos países. Conocidos como los “Cinco Cubanos”, estos agentes fueron condenados por conspiración para espiar a grupos anti-Castro en Miami. Su arresto y posterior encarcelamiento se convirtieron en un tema altamente controvertido, utilizado por el régimen cubano como símbolo de resistencia.

Durante su administración, también hubo casos de cubanos arrestados en el extranjero con grandes sumas de dinero en efectivo, lo que suscitó sospechas sobre la posible implicación de funcionarios del gobierno en actividades ilegales, a menudo relacionadas con el narcotráfico y la corrupción.

La revelación del ex capo del Cartel de Medellín Carlos Lehder agrega otra capa a esta narrativa. En sus memorias, Lehder afirmó que el propio Raúl Castro dio luz verde a las operaciones de narcotráfico y que el régimen cubano, junto con otros gobiernos de la región, recibió millones de dólares para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Lehder describió cómo la dictadura de Castro utilizó la diplomacia de drogas para establecer alianzas con narcotraficantes colombianos, permitiendo que la isla se usará como plataforma para el contrabando de drogas.

Raúl Castro será recordado por su papel en perpetuar un sistema autoritario que reprimió la disidencia y estableció un estado constante de vigilancia. Su apoyo a Fidel en la lucha contra el imperialismo, representado por el gobierno de EEUU, fue una piedra angular de su narrativa. Ambos hermanos se unieron en la defensa de la revolución, transformando al país en un bastión del socialismo en la región, aunque a costa de la libertad y los derechos humanos de su propio pueblo.

En conclusión, el legado de Raúl Castro es complejo y contradictorio, marcado por el nepotismo, la represión y su implicación en el narcotráfico. La historia de Cuba continúa, y aunque la figura de Raúl ya no está en primer plano, sus más de 71 años de influencia y el sistema que ayudó a construir seguirán siendo un desafío para el futuro del país.

Por,

William Acosta, SME, MSI2

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute