martes 27  de  octubre 2026
DEPORTES

La batalla por el título de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana se vive en Televisión Dominicana

Televisión Dominicana transmite en vivo la temporada 2026-2027 de LIDOM para Estados Unidos y Puerto Rico, con partidos, noticias y análisis

Chadwick Tromp.

Chadwick Tromp.

Cortesía/Hemisphere Media Group
Calendario de juegos.&nbsp;

Calendario de juegos. 

Cortesía/Hemisphere Media Group
Por ANA ALVAREZ

MIAMI.- ¡La pelota dominicana está de regreso! La temporada 2026–2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) comenzó el viernes, 16 de octubre, y los apasionados del béisbol en Estados Unidos y Puerto Rico podrán seguir la acción en vivo por Televisión Dominicana, el canal de cable dedicado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico. Para horarios de los juegos, los televidentes pueden visitar televisiondominicana.tv.

Considerada el máximo nivel del béisbol profesional en la República Dominicana, LIDOM reúne cada invierno a seis de las franquicias más históricas de todo el béisbol del caribe, como lo son: Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este, en una competencia que combina algunas de las rivalidades más intensas de todos los tiempos, con una cantera de talento inagotable, que conecta la pelota dominicana con el Béisbol de Grandes Ligas (MLB). Televisión Dominicana contará con los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

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La atención está puesta sobre los Leones del Escogido, que buscan continuar su reciente dominio de la pelota dominicana después de conquistar coronas consecutivas. La histórica franquicia escarlata vuelve al terreno como uno de los grandes protagonistas de una campaña en la que los seis equipos buscarán destronar al monarca escarlata para levantar el trofeo de campeón de LIDOM.

La temporada continuará con hasta más de 50 juegos entre octubre y enero, con hasta siete partidos en vivo por semana, seguida por el tradicional Round Robin y la Serie Final al mejor de siete partidos, donde el primer equipo en alcanzar cuatro victorias se corona campeón.

A continuación, el calendario de partidos del mes de octubre que podrán disfrutarse por Televisión Dominicana en octubre.

Calendario de juegos.

Calendario de juegos.

El campeonato dominicano continúa destacándose por su estrecha conexión con las Grandes Ligas. Estrellas como Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. han vestido recientemente los uniformes de sus respectivos equipos en la pelota invernal, reflejando la profundidad de talento y la importancia que LIDOM mantiene dentro de la cultura del béisbol dominicano.

Otro de los grandes nombres ligados a la nueva temporada es Albert Pujols. La leyenda dominicana pasó del terreno dirigiendo a los Leones del Escogido, a quienes llevó al campeonato, y ahora inicia una nueva etapa como vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales. Pujols también estuvo al frente de la selección de República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, continuando así su creciente trayectoria como ejecutivo y dirigente del béisbol dominicano.

La presencia de figuras de ese calibre forma parte de una tradición que ha convertido a LIDOM en hogar de invierno y plataforma de desarrollo para algunos de los peloteros dominicanos más reconocidos. En temporadas anteriores, la liga ha contado con estrellas y leyendas como Pedro Martínez, David Ortiz, Manny Ramírez, Sammy Sosa y Nelson Cruz, entre muchos otros.

Además de los partidos en vivo, la revista deportiva semanal Virus deportivo tendrá cobertura completa y análisis de la temporada.

Conducido por el ganador del Premio Emmy Omar Guzmán, Virus deportivo se transmite todos los domingos a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT y presenta cápsulas diarias con las últimas novedades del campeonato.

Para conocer más sobre los horarios, visite televisiondominicana.tv y únase a la emoción en las redes sociales:

Acerca de Televisión Dominicana

Televisión Dominicana pertenece y es operada por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y Latinoamérica con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital.

Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital. Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

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